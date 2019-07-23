"Капканы для туристов": "уроды еба....е" расставили в Крыму на Ай-Петри острые шипы - фото

Капканы на Ай-Петри / facebook/Eugene Babeshko

Теперь в Крыму туристов поджидает не только колючая проволка на пляжах, а и капканы.

Вдоль грунтовых дорог на Ай-Петри кто-то щедро расставляет тщательно заточенные металлические шипы, способные пробить колесо автомобиля, ногу человека и животного.

"Сколько раз я бывал на Ай-Петри — не сосчитаю. На грунтовках, которые пересекают плато, всегда стояли таблички ШИПЫ, как предупреждение безответственным автолюбителям, желающим там погонять. И я всегда считал, что это просто страшилка и шипов на дороге не бывает. Но вчера мы с братом оба прокололи себе ноги", - написал на своей странице в Facebook Евгений Бабешко.

Бабешко уточнил, что "капканы" ставят лесники, шипы эти изготовлены из арматуры и тщательно заточены.

"Кто собирается на Ай-Петри, будьте бдительны. Если вы идете по грунтовке, ступайте между колёсных колей и смотрите под ноги", - предупредил туристов Бабешко.

При этом автор сообщения о "капканах для туристов" разместил в Сети их фотографии.

На туристических тропах на Ай-Петри опасно / facebook/ Eugene Babeshko

Следует отметить, что в соцсетях сразу началась волна возмущений из-за дикого отношения к людям, как к "туземцам". Подобный способ охраны Ялтинского горно-лесного природного заповедника от браконьеров пришелся гражданам не по душе. Тем более, пока непонятно, кто расставляет "капканы на туристов".

Народ шокирован шипами на Ай-Петри / facebook/ Eugene Babeshko

"Кошмар((( это же реально опасно! Капканы на живых людей... Неужели нет цивилизованных способов бороться с автомобилистами?", - высказалась Анна Саурская.

"Охренеть, в задницу надо засунуть это тому, кто поставил, и повернуть два раза", - убежден Андрей Андреев.

"Шипы часто ставят браконьеры что бы лесники не патрулировали лес на машинах, сами они идут пешком и за спиной ставят шипы", - высказался Александр Гринченко.

"Правильно пусть ставят везде, да у нас весь Крым то заказник или заповедник! Съехал с дороги пробил, выпустил собаку пробила лапу, пошли за грибами все семьёй ,не дай бог кто-то пораниться об этот шип. Это борьба с кем? С ЛЮДЬМИ ? Браконьерами? Джипирами и т.д.?", - ответил Кирилл Чубарев.

"Это разновидность терроризма", - убежден Андрей Федотов.

"Жесть! Когда-то на плато Ай-Петри были балаганы - своеобразные приюты не только для пастухов, но и для туристов. Условия в них были спартанские, но там всегда можно было найти самое необходимое: спички, воду, кое-какие припасы и дрова. Что-то в этом мире пошло не так, когда человек объявил охоту на себе подобного...", - пишет Надежда Самета.

"Лесники там охреневшие... мы поставили машину не там, где им понравилось бы наверное... погуляли по лесу- спущенные колеса... а с нами был трехлетний ребёнок!!! Пока нашли, чтоб приехали, купили где-то колпачки... спускались уже ночью... просто ппц!", - возмутилась Наталья Сергеева.

"Уроды еба....е, в жопу им эти шипы! А с нарушителями не так надо бороться", - высказался Сергей Анисимов.

"Внизу заборы с колючей проволокой, наверху-шипы. Этак до чего мы скоро дойдём?", - вопрошает Любовь Мухачева.

Читайте также"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в КрымуНапомним, ранее сообщалось, на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне.