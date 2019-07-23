"Капканы для туристов": "уроды еба....е" расставили в Крыму на Ай-Петри острые шипы - фото

В Крыму туристов поджидает новая опасность.
Теперь в Крыму туристов поджидает не только колючая проволка на пляжах, а и капканы.
Вдоль грунтовых дорог на Ай-Петри кто-то щедро расставляет тщательно заточенные металлические шипы, способные пробить колесо автомобиля, ногу человека и животного.
"Сколько раз я бывал на Ай-Петри — не сосчитаю. На грунтовках, которые пересекают плато, всегда стояли таблички ШИПЫ, как предупреждение безответственным автолюбителям, желающим там погонять. И я всегда считал, что это просто страшилка и шипов на дороге не бывает. Но вчера мы с братом оба прокололи себе ноги", - написал на своей странице в Facebook Евгений Бабешко.
Бабешко уточнил, что "капканы" ставят лесники, шипы эти изготовлены из арматуры и тщательно заточены.
"Кто собирается на Ай-Петри, будьте бдительны. Если вы идете по грунтовке, ступайте между колёсных колей и смотрите под ноги", - предупредил туристов Бабешко.
При этом автор сообщения о "капканах для туристов" разместил в Сети их фотографии.
Следует отметить, что в соцсетях сразу началась волна возмущений из-за дикого отношения к людям, как к "туземцам". Подобный способ охраны Ялтинского горно-лесного природного заповедника от браконьеров пришелся гражданам не по душе. Тем более, пока непонятно, кто расставляет "капканы на туристов".
"Кошмар((( это же реально опасно! Капканы на живых людей... Неужели нет цивилизованных способов бороться с автомобилистами?", - высказалась Анна Саурская.
"Охренеть, в задницу надо засунуть это тому, кто поставил, и повернуть два раза", - убежден Андрей Андреев.
"Шипы часто ставят браконьеры что бы лесники не патрулировали лес на машинах, сами они идут пешком и за спиной ставят шипы", - высказался Александр Гринченко.
"Правильно пусть ставят везде, да у нас весь Крым то заказник или заповедник! Съехал с дороги пробил, выпустил собаку пробила лапу, пошли за грибами все семьёй ,не дай бог кто-то пораниться об этот шип. Это борьба с кем? С ЛЮДЬМИ ? Браконьерами? Джипирами и т.д.?", - ответил Кирилл Чубарев.
"Это разновидность терроризма", - убежден Андрей Федотов.
"Жесть! Когда-то на плато Ай-Петри были балаганы - своеобразные приюты не только для пастухов, но и для туристов. Условия в них были спартанские, но там всегда можно было найти самое необходимое: спички, воду, кое-какие припасы и дрова. Что-то в этом мире пошло не так, когда человек объявил охоту на себе подобного...", - пишет Надежда Самета.
"Лесники там охреневшие... мы поставили машину не там, где им понравилось бы наверное... погуляли по лесу- спущенные колеса... а с нами был трехлетний ребёнок!!! Пока нашли, чтоб приехали, купили где-то колпачки... спускались уже ночью... просто ппц!", - возмутилась Наталья Сергеева.
"Уроды еба....е, в жопу им эти шипы! А с нарушителями не так надо бороться", - высказался Сергей Анисимов.
"Внизу заборы с колючей проволокой, наверху-шипы. Этак до чего мы скоро дойдём?", - вопрошает Любовь Мухачева.
Читайте также"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в КрымуНапомним, ранее сообщалось, на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне.