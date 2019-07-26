Законопроекты не будут "застревать" в Раде: посол ЕС назвал плюсы монобольшинства Слуги народа

Посол ЕС считает, что говорить об узурпации власти – неуместно / president.gov.ua

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что однопартийное большинство Слуги народа в Верховной Раде – это возможность для Украины ускорить процесс реформ. По его мнению, законопроекты, предложенные Кабмином, больше не будут "застревать" в Раде.

В то же время монобольшинство несет и позитив , и негатив.

"Но мы должны надеяться, что новое руководство государства – мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива", - сказал Мингарелли в интервью Европейской правде.

Посол ЕС считает, что говорить об узурпации власти – неуместно. То, что Слуга народа получила большинство, отражает волю украинских граждан, сказал он.

"Я думаю, президентские выборы достаточно четко показали, что подавляющее большинство украинцев хотят видеть полную смену лиц во главе государства. Люди, разочарованные достигнутым в Украине за последние годы, хотели обновления политического класса. Именно это и произошло – и президент, и большинство людей в новой Раде вообще не имеют опыта в политике", - заявил Мингарелли.

Поэтому, если есть желание заменить политический класс, то придется положиться на людей без политического бэкграунда и опыта, резюмировал посол.

Напомним, Хюг Мингарелли также прокомментировал работу антикоррупционных органов в Украине. По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Как сообщал Главред, 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.