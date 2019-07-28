Под Львовом перезахоронили бойцов дивизии Ваффен СС: в Слуге народа возмутились

Перезахоронили 29 бойцов дивизии СС / Фото: скриншот из видео

В селе Красное Золочевского района Львовской области на Мемориальном кладбище военных Первой украинской дивизии Галичина состоялось перезахоронение останков бойцов, погибших во время Второй мировой войны в бою под Бродами.

Как сообщает издание Золочев.нет, с воинскими почестями перезахоронили 29 человек, их останки были обнаружены ранее.

Будущий народный депутат от Слуги народа Макс Бужанский возмутился тем фактом, что бойцов дивизии СС хоронят с привлечением военнослужащих ВСУ и под украинским флагом.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС государственным флагом Украины? Как Вы оцениваете исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии? Кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС?", — написал он.

Бужанский заявил, что Нюрнбергский Трибунал признал СС и все ее подразделения, преступной организацией, поэтому при захоронении были предприняты непозволительные, согласно международному праву, действия.

Следует отметить, что ранее глава Института нацпамяти Владимир Вятрович писал о том, что годовщина создания Ваффен СС дивизии Галичина не праздник для украинского народа.

Напомним, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил о том, что в киевской гимназии № 315 прошёл урок воинской доблести, на котором в качестве примера приводят воинов дивизии СС Галичина.