В Киеве школьников учат воинской доблести на примере дивизии СС "Галичина"

В гимназии Киева проводят уроки на примере дивизии СС / Фейсбук Э.Долинского

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил о том, что в киевской гимназии № 315 прошёл урок воинской доблести, на котором в качестве примера приводят воинов дивизии СС "Галичина".

Он также сообщил, лекцию детям прочёл представитель сообщества Ukrainian Military Honor и показал фото соответствующего мероприятия.

"Образцом доблести стало нацистское формирование - дивизия СС Галиция. Лекцию о "славных" эсэсовцах детям прочёл представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением", - подчеркнул Долинский в своем сообщении в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в прилавке киевской "Академкниги" нашли антисемитскую книжку с цитатами Гитлера.