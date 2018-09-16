На прилавке киевской "Академкниги" нашли антисемитскую книжку с цитатами из Гитлера

На прилавке столичного книжного магазина "Академкнига" заметили издание "Мировая москвинско-еврейская проблема и освободительный национализм" Дария Свитлого с цитатами из автобиографической книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"На 320 страницах автор широко освещает проблемы кагала, масонства, Талмуда и то, как евреи пытаются привить свою вредоносную идеологию народам. Даются рецепты освобождения от этих проблем", - написал он.

По словам Долинского, "особый интерес представляет глава третья".

"Состязание параноидальных факторов московства и еврейства на новейшем цивилизационном фоне. Мероприятия по гармонизации мира". Свитлый обильно цитирует первоисточники, в том числе "Майн кампф" Адольфа Гитлера", - отметил Долинский.

facebook.com/eduard.dolinsky

"Какая бредятина", "Направленное развязывание конфликта на национальной почве", "Не просто светлый, а настоящий ариец", "Там и характерными кепочками торгуют, и совершенно открыто", "В стране, где печатают такие книги, будущее заблудилось", - пишут пользователи.

В июле в годовщину львовского еврейского погрома директор УИНП Владимир Вятрович опубликовал рассказ о том, как 30 июня 1941 года в город вошло подразделение немецкой армии "Нахтигаль" и один из его офицеров Роман Шухевич.

По словам Эдуарда Долинского, убийство евреев во Львове Вятрович объяснил, не проявлением ненависти и антисемитизма, а состоянием аффекта.