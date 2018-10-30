В Сети показали фото зигующего украинского экс-консула

Василий Марушинец

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал фото экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, на которой он вскидывает правую руку в нацистском приветствии (зигует - от нем. Sieg Heil - в гитлеровской Германии - "Да здравствует победа!")

"Экс-консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец приветствует собравшихся на праздновании четвертой годовщины батальона "Карпатська січ", - подписал фото Долинский.

facebook.com/eduard.dolinsky

Скандал вокруг Марущинца разгорелся весной 2018 году. Будучи консулом Украины в Гамбурге, чиновник публиковал на закрытой странице в Facebook антисемитские посты. Он призывал бога покарать "жидов и москалей", а также хвастался тортом в виде программной книги Адольфа Гитлера "Майн кампф". В мае он был уволен из МИД.

В августе Марущинец заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.