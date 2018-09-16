Бывший консул-антисемит собрался в президенты Украины

Василий Марушинец, опальный дипломат / Фото: Facebook/Василий Марушинец

Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец, которого министерство иностранных дел Украины освободило от занимаемой должности за его антисемитские высказывания, заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на президентские выборы.

В сообщении самого Марушинца в социальной сети Facebook говорится, что в разговоре со свом другом Дмитрием Нагорным он пришел к выводу, что государство и независимость надо спасать.

"Решили таки "тряхнуть стариной" и спасать государство и народ - уже буквально, а не болтовней или флэш-мобами. Конечно, обсудили вопрос президентской программы, так как неровен час, как говорится. Конечно же, если будет принято такое решение и если это решение поддержит наш большой УКРАИНСКИЙ народ, на алтарь Великой Победы которого положил всю свою сознательную жизнь. Пока что, дорогие друзья, я в глубоких раздумьях, стесняюсь своей бедности, потому что не имею 2,5 млн грн для регистрации в порядке самовыдвижения - не наворовал, ne nakraw. Разве что скинуться сообща", - написал на своей странице в сети Марушинец.

Речь Марушинца / скриншот из соцсетей

Удивительно, но намерения Марушинца уже нашли поддержку у некоторых пользователей Facebook.

"Я предлагаю, как украинский националист из Донбасса, кандидатуру Василия Марушинеця на пост президента! По моему мнению Василий Иванович является достойным человеком и настоящим патриотом Украины!", - пишет пользователь Александр Статива.

Поддержка Марушинца / скриншот из соцсетей

Напомним, консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

Скандал начался с информации о том, что Марушинец на своей закрытой странице в соцсети использует антисемитские высказывания, в том числе слова "ж*ды".