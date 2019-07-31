В Чернобыле открыли речные туристические маршруты

31 июля 2019, 22:28

Новые локации будут абсолютно безопасными для туристов.

Чернобыль, ЧАЭС 01 Припять
В Чернобыле открывается туристический маршрут по рекам / newsinphoto.ru

В Чернобыльской зоне отчуждения открыты новые водные туристические маршруты, которые после проверки дозиметристов признали безопасными для путешественников.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основанием для разработки маршрутов через Припять и Уж стал закон президента Владимира Зеленского, который глава государства подписал 10 июля 2019 года.

"Развитие новых форм посещения Зоны отчуждения были инициированы туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Любые путешествия будут осуществляться в рамках закона и с соблюдением всех правил радиационной безопасности.

Напомним, после выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих увидеть саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС и посетить город-призрак Припять, значительно возросло.

Ранее предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск.

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