ВСУ провели зрелищные учения морской авиации: опубликованы яркие фото

Бойцы морской авиации ВСУ закончили отдельные летно-тактические учения, заключавшие в себе отработку различных сценариев действий подразделений авиационной бригады.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале АрмияИнформ. Согласно обнародованным данным, в учении принимали участие вертолеты Ми-14 и Ка-27 и самолеты Ан-26."На протяжении недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Украина провела учения с применением боевой авиации в Азовском море. До этого в небе над Винницей пронеслась украинская военная авиация.