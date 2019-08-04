ВСУ провели зрелищные учения морской авиации: опубликованы яркие фото

4 августа 2019, 21:04

Украинские воины продолжают активнейшим образом отрабатывать различные боевые ситуации на учениях.

  • Учения морской авиации ВСУ АрмияИнформ
  • Учения морской авиации ВСУ АрмияИнформ
  • Учения морской авиации ВСУ АрмияИнформ
  • Учения морской авиации ВСУ АрмияИнформ

Бойцы морской авиации ВСУ закончили отдельные летно-тактические учения, заключавшие в себе отработку различных сценариев действий подразделений авиационной бригады.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале АрмияИнформ. Согласно обнародованным данным, в учении принимали участие вертолеты Ми-14 и Ка-27 и самолеты Ан-26."На протяжении недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Украина провела учения с применением боевой авиации в Азовском море. До этого в небе над Винницей пронеслась украинская военная авиация. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
учения авиация море бойцы ВСУ Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:39
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
21:31
"Россия катится в черную точку": адепт Путина из Крыма разразился внезапной речью
21:25
Возврат Крыма Украине: Захарова вставила "пять копеек" после заявления Помпео Видео
21:06
Ученые выяснили, почему у женщин есть проблемы с оргазмом во время секса
21:04
ВСУ провели зрелищные учения морской авиации: опубликованы яркие фото Фото
20:43
Маринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецепты Фото Видео
20:28
Буйство природы: в Украине стихия размыла дороги и обесточила десятки городов Фото Видео
20:15
Эксперт поведал, как Трамп реально относится к проблемам Украины
19:45
Новая стрельба в США: в Чикаго неизвестный открыл огонь, много раненых Видео
19:27
"Мировой жандарм": в Госдуме огрызнулись на заявление Помпео по Крыму Видео
19:15
Петросян гастролирует в оккупированном Крыму и стебется над Украиной
19:00
"Вешать ублюдков": в Сумах надругались над могилами павших бойцов АТО Фото Видео
18:49
Вывел на чистую воду: Климкин раскрыл подлый план Путина по Украине
18:30
Голый режиссер 2019: дата выхода, сюжет и официальный трейлер сериала Видео
18:21
"Учиться, учиться …": в Слуге народа анонсировали новые тренинги Видео
18:00
Эксперт предупредил о рисках монобольшинства Слуги народа в новой Раде Видео
17:56
"Зависть спрячьте": Настя Каменских оголилась на палубе яхты
17:43
В Петергофе простились с Максимом Дадашевым
17:26
Резня в Черновцах: в результате разборок есть погибший и раненые Фото Видео
17:14
"Хорошая Киса": солистка Kazka разделась и потроллила хейтеров
17:01
Об Украине, Япончике и поездке в Крым: яркие цитаты Вилли Токарева
17:00
"Месть дикарям": Фарион позлорадствовала из-за пожаров в Сибири Видео
16:55
Новичок УПЛ подписал двух новичков
16:39
Вилли Токарев: лучшие песни и творческий путь Видео
16:38
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы
16:25
В Слуге народа рассказали о первоочередных законопроектах для новой Рады Видео
15:56
В СЦКК рассказали, как и почему боевики мешают ремонту моста в Станице Луганской
15:55
Умер Вилли Токарев: причины смерти знаменитого шансонье
15:51
Климкин "обрадовал" перспективой: половина украинцев сбежит за рубеж Видео
15:40
Диетолог посоветовала, на каком масле готовить Видео
15:15
Пуля в лоб: в Донецке застрелили сына шишки "ДНР" Видео
15:14
Скончался известный тренер, двукратный чемпион Украины по баскетболу
15:10
"Крым должен вернуться в Украину": Госсекретарь США высказался в пику Кремлю
15:01
Меган Маркл 38: Принц Гарри эмоционально поздравил жену с днем рождения
14:57
Синоптик назвала дату существенного потепления в Украине
14:47
"Слуги народа" в Трускавце: чем занимаются нардепы-новички помимо учебы - видео Видео
14:34
Maruv в чулках не оставила места фантазии на пикантном фото
14:18
Изверг избил женщину-копа в Ровно
14:03
"За переговоры - сажать": в России возбудились из-за предложения от Слуги народа
13:57
Алан Бадоев раскрыл заработки звезд и сколько стоят его клипы Видео
13:42
Назло Кремлю: Украина заплатила тысячи евро сверх членского взноса в ПАСЕ Видео
13:40
Жена Макрона избавилась от морщин: фото и видео после "пластики" Видео
13:26
Социолог раскрыла главный "прокол" Порошенко
13:17
Киану Ривз с бородой и голым пузом засветился на съемках
13:09
За депутатами в Раде будут следить: в Слуге народа рассказали подробности ноу-хау
13:02
Диетолог назвала правила "разумного" похудения Видео
12:22
"А где люди?": Журналист показал фото пустынного Донецка
12:20
"Пелмешек засветила": Надя Дорофеева показала интимное фото Видео
11:55
Каспаров назвал единственный реальный "рычаг" давления на Путина Видео
11:35
Вторая за сутки кровавая бойня в США: неадекват застрелил 10 человек в баре - СМИ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять