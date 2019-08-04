Строгое наказание: Зеленский рассказал, как будет карать депутатов за проступки

Владимир,Зеленский (в центре) / president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский намерен серьезно разговаривать с нардепами от партии Слуга народа - если они будут ненадлежащим образом выполнять должностные обязанности.

С таким заявлением он выступил в воскресенье, 4 августа, отвечая на вопросы представителей.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит серьезная ответственность. На них лежит такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Даже чтобы они об этом не думали [...] Если будут плохо выполнять обязанности, то их ждет серьезный разговор", – заявил президент.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали о своих первоочередных законопроектах для нового созыва Рады. Позднее стало известно, чем занимаются помимо учебы в Трускавце новоиспеченные нардепы от президентской политсилы.