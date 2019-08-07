В Крыму оккупанты украли у Украины брежневскую дачу

Дачу №1 в Крыму купило некое юрлицо из России / фото Крым.Реалии

На юге оккупированного Россией Крыма продали бывшую советскую государственную дачу №1.

Отметим, дача в Нижней Ореанде была национализирована властями региона после его аннексии Россией. До аннексии Крыма дача принадлежала Госуправлению делами президента Украины.

К слову, министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина заявила, что недвижимость была продана за 1,2 млрд рублей (менее 500 миллионов гривень - прим. ред.).

Объект купило некое российское юрлицо, однако его название не озвучивается, передает ТАСС.

Добавим, что средства от продажи - 1 млрд рублей – записаны в доходы бюджета Крыма на 2019 год.

Отметим, пансионат "Глициния" – бывшие госдачи №1 и №2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Расположен в поселке Нижняя Ореанда (Ялта) на берегу моря. С 1989 года, после строительства госдачи в Форосе, оставалась закрытой здравницей. В 1997 году образован пансионат "Глициния".

Читайте также"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фотоНапомним, ранее сообщалось, Зеленский в Турции сделал громкое заявление о вовзращении Крыма в Украину. 7 августа, в среду, в Турции во время открытия Центра крымскотатарской диаспоры глава украинского государства заявил, что вскоре на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.