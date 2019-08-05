Аннексия Крыма: экс-премьер АРК рассказал, что было перед российским захватом

Анатолий Могилев / Фото: ark.gov.ua

Экс-глава правительства Автономной республики Крым Анатолий Могилев опроверг разгул пророссийских настроений на полуострове непосредственно перед российской аннексией весной 2014-го.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Крым.Реалии". По словам Могилева, в тот период в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента АРК Владимира Константинова не было ничего необычного.

"Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка […] Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – обобщил Могилев.

Напомним, ранее адепт Путина, крымский блогер Александр Горный, разразился внезапной речью по поводу судеб России. До этого военный эксперт Юрий Карин раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму.