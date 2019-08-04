"Россия катится в черную точку": адепт Путина из Крыма разразился внезапной речью

Владимир Путин / Reuters

Россия встала на опасный путь и прикатится вскоре в "черную точку" - о чем и свидетельствуют жесткие разгоны протестов в центре Москвы.

Именного такого мнения придерживается Александр Горный - крымский блогер, активно поддерживающий политику Кремля и Владимира Путина, сообщает "Эхо Москвы".

Более того, он уверен, что скоро массовое поедут добровольцы - для того, чтобы защищать жителей Москвы, которых жестко задерживают за протесты.

"Но видимо еще не достигнута точка кипения, но она очень близко – пара градусов и рванет. Куда катится Россия? Ответа нет ни у кого, но куда-то туда, в черную точку. Если смотреть телевизор, что я иногда заставляю себя делать, то там у Киселя [одиозного пропагандиста Дмитрия Киселева - Главред] почти все зашибись, патриотично и бодро, правда враги и "пятая колонна" поджимают наших", – утверждает Горный.

Напомним, что массовые акции протеста в Москве стартовали после того, как городской избирком отказался регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов - в том числе и соратников известного оппозиционера Алексея Навального. Силовики практически сразу начали митинги разгонять, активно используя дубинки и грубую силу.