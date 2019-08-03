"Хоть в лепешку разбейтесь": украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве

Протесты с Москве, по мнению дипломата, весьма показательны / Медуза

Посол Украины в Австрии Александр Щерба высказал помощнику Владимира Путина мнение о том, что протесты в Москве являются маркером скорого прекращения беззакония Кремля. Дипломат напрямую обратился к помощнику президента России Владиславу Суркову.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна — и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", — написал он в своем Twitter.

Как известно, в Москве 3 августа с новой силой вспыхнула акция протеста с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму.

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