"Хоть в лепешку разбейтесь": украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве

Дипломат полагает, что беспредел Кремля рано или поздно прекратится.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба высказал помощнику Владимира Путина мнение о том, что протесты в Москве являются маркером скорого прекращения беззакония Кремля. Дипломат напрямую обратился к помощнику президента России Владиславу Суркову.
"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна — и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", — написал он в своем Twitter.
Как известно, в Москве 3 августа с новой силой вспыхнула акция протеста с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму.
Напомним:
- 27 июля у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- В полиции прозвали акцию не согласованной с властями, и стали силой разгонять протестующих: силовики паковали в автозаки всех, кто попадался под руки, в том числе и простых прохожих. В ход шли газ, дубинки, электрошокеры, на участников акции натравливали служебных собак.
- Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.
- Участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".
- Это были самые массовые задержания за последние семь лет.