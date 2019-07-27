Более 1000 задержанных: фото и видео жестокого разгона протестов в Москве

В Москве 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала свыше тысячи человек.

Как сообщает ОВД-Инфо, задержанных протестующих — оппозиционеры Иван Жданов и Илья Яшин, юрист ФБК Любовь Соболь, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина и Елена Русакова.

В полиции Москвы констатировали, что в акции участвовали 3500 человек, но организаторы настаивают на количестве в пять-десять тысяч.

Очевидцы обвиняют полицейских в излишней жестокости. Людей сотрудники ОМОНа с особой жестокостью били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Неизвестные распылили в толпе перцовый газ, в результате инцидента есть пострадавшие.

Полиция массово задерживала протестующих и закрывала в автозаки в окрестностях Тверской улицы. Затем вторая волна избиений и задержаний состоялась на Трубной площади, которые в народе прозвали "котлом". По данным МВД, задержаны более 1000 человек.

Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.

"Меня отделили от остальных задержанных, посадили в полицейскую машину и куда-то везут. Ничего не объясняют. По обрывкам фраз - вроде бы на допрос по уголовному делу", - прокомментировал в Facebook задержание оппозиционер Илья Яшин.

Напомним, участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".