Более 300 задержанных: в Москве "душат" акцию за свободные выборы

Всего за два часа полицейские "упаковали" в автозаки сотни человек.
В Москве 3 августа проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгрдуму.
Из-за того, что акция не согласована с властями, полиция прессует протестующих и массово "пакует" в автозаки, передает Медуза.
Люди идут по Бульварному кольцу и скандируют "Россия будет свободна". Полиция "налетает" на протестующих, не церемонясь: кому-то ударили кулаком в живот и сломали очки, кого-то разбили бровь и нос, у парня и вовсе подозрение на перелом, а одного несовершеннолетнего дважды ударили лицом об автозак.
Вот, что происходит сейчас на Арбате. #допускай pic.twitter.com/3lA4FJX8U0— Либертарианская партия России (ЛПР) (@lpr_tw) August 3, 2019
Театр абсурда запомнится тем, что одного парня прямо с велосипедом унесли в автозак.
Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/xMaxyS1jNj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Журналисты сообщают, что практически во всем центре Москвы не работает мобильный интернет.
В полиции говорят, что на акции – 350 участников, 30 из них задержаны. По данным ОВД, задержаны 311 человек.
Напомним:
- 27 июля у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- В полиции прозвали акцию не согласованной с властями, и стали силой разгонять протестующих: силовики паковали в автозаки всех, кто попадался под руки, в том числе и простых прохожих. В ход шли газ, дубинки, электрошокеры, на участников акции натравливали служебных собак.
- Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.
- Участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".
- Это были самые массовые задержания за последние семь лет.