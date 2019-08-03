Более 300 задержанных: в Москве "душат" акцию за свободные выборы

СОтни людей в Москве "пакуют" в автозаки / Медуза

В Москве 3 августа проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгрдуму.

Из-за того, что акция не согласована с властями, полиция прессует протестующих и массово "пакует" в автозаки, передает Медуза.

Люди идут по Бульварному кольцу и скандируют "Россия будет свободна". Полиция "налетает" на протестующих, не церемонясь: кому-то ударили кулаком в живот и сломали очки, кого-то разбили бровь и нос, у парня и вовсе подозрение на перелом, а одного несовершеннолетнего дважды ударили лицом об автозак.

Вот, что происходит сейчас на Арбате. #допускай pic.twitter.com/3lA4FJX8U0 — Либертарианская партия России (ЛПР) (@lpr_tw) August 3, 2019

Театр абсурда запомнится тем, что одного парня прямо с велосипедом унесли в автозак.

Журналисты сообщают, что практически во всем центре Москвы не работает мобильный интернет.

В полиции говорят, что на акции – 350 участников, 30 из них задержаны. По данным ОВД, задержаны 311 человек.

Напомним: