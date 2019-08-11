"Гребаные перекупщики": на Херсонщине нашли самый крупный арбуз

Самый тяжелый арбуз нашли на Херсонщине / скриншот

В городе Голая Пристань Херсонской области выбрали самые большие тыкву, дыню и арбуз.

По информации, самая большая тыква затянула на 34 с лишним килограмма, дыня - почти на 6 с половиной. А чемпионом-тяжеловесом среди арбузов стала ягода массой 31 килограмм 800 граммов.

Отмечается, что в прошлом ягоды достигали веса 43 килограмма.

"Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не бросаем. Там немного азота добавили, чтобы он только стартанул, - и все", - отметил в комментарии журналистам фермер Василий Теличко, который взрастил арбуз-гигант.

Отметим, что в комментариях под видео граждане пожелали, чтобы вывели сорт весом 2-3 килограмма, ведь половину купленного арбуза приходится выбрасывать.

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"Купляють по 0,6 грн, а продають по 8 грн. Розумію, підняти ціну в 3-4 рази, але не в 12 разів!!!!!!!!!!! Грьобані перекупщики", - пожаловался под видео Стас Немеш.

Напомним, ранее сообщалось, в чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно. Чтобы проверить арбуз на содержание нитратов, нужно опустить кусочек мякоти в стакан с водой: если арбуз с нитратами, то вода окрасится в красный или розовый цвет, а если без – то вода только помутнеет.