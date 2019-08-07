В чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно

7 августа 2019, 03:15

Главред выяснил, чем полезен арбуз, а кому его есть не стоит.

Арбуз – польза и вред, калорийность, как выбрать арбуз
В чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно / 1zoom.ru

Арбуз – это диетическая ягода (именно ягода, а не фрукт или там вообще овощ). У него почти нет противопоказаний к употреблению.

Арбуз: калорийность

В 100 г арбузной мякоти – всего 40 ккал.

Арбуз: польза

В арбузе много пектинов, благодаря которым выводятся из организма токсины. Также он улучшает обмен веществ. К тому же арбуз является одним из лидеров по содержанию очень сильного антиоксиданта – ликопена.

Читайте такжеХороший секс и защита от рака: исследователи раскрыли пользу арбузаХорошо усвояемые естественные сахара в составе арбуза (большей частью это фруктоза и глюкоза, также есть немного сахарозы) делают арбуз незаменимым в рационе сластен, севших на диету. Он также полезен при сахарном диабете.

В арбузе есть:

  • витамины С, B1, B2, РР;
  • микроэлементы магний, калий, натрий, железо, кальций, фосфор и др.;
  • пектиновые полисахариды,
  • фолиевая кислота,
  • клетчатка,
  • каротин.

Благодаря такому составу арбуз способствует повышению активности полезной кишечной микрофлоры, благотворно влияет на железы внутренней секреции и сердечно-сосудистую систему, помогает при анемии. Ускоряет выведение из организма вредного холестерина.

Арбуз рекомендуют есть при болезнях печени и желчного пузыря (болезнь Боткина, цирроз, дискинезия желчевыводящих путей), подагре, запорах, артритах, гипертонии, атеросклерозе, коронарной недостаточности, ангине – до 2-2,5 кг свежей мякоти. Едят арбуз при урологических заболеваниях: нефрите, цистите, пиелонефрите.

Арбуз в народной медицине применяют как мочегонное, если есть почечные и/или сердечно-сосудистые отеки.

Арбуз: противопоказания

Не рекомендуется употреблять арбуз при:

  • мочекаменной болезни,
  • аденоме предстательной железы,
  • нарушении оттока мочи,
  • если продолжаются послеоперационные спаечные процессы.

Арбуз: интересные факты

Арбузы бывают без косточек. Существует и квадратный арбуз: его вывели специально. Но отличается он лишь формой, по вкусу это обычный арбуз.

Желтый арбуз – это гибрид, который (в отличие от красного) имеет разные привкусы (в зависимости от того, с чем был скрещен): манго, тыквы, ананаса, лимона.

Как выбрать арбуз правильно

Проверить арбуз на содержание нитратов легко. Опустите кусочек мякоти в стакан с водой: если арбуз с нитратами, то вода окрасится в красный или розовый цвет, а если без – то вода только помутнеет. Подробнее читайте в нашем материале Как выбрать самый сочный и вкусный арбуз: советы экспертов.

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