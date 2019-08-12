Апаршин заявил о подготовке войск РФ к войне

Иван Апаршин убежден, что Кремль планирует полномасштабную агрессию / gp.org.ua

Советник главы Офиса президента Иван Апаршин прогнозирует подготовку российских войск к полномасштабному вторжению.

"Я уверен на 100%, что первым этапом будет проведение полномасштабной воздушной операции. Участвовать будет не только авиация, но также ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Агрессоры от этого не отказались", - цитирует его Донбасс.Реалии.

По словам Апаршина, базирующиеся возле украинской границы войска РФ сначала нанесут авиаудар, а затем начнут готовится к реализации наземной операции.

"Сегодня они отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Ранее они отказались от оперативных командований и снова перешли на военные округа. Были созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что группировка войск готовится к войне", - заявил эксперт.

Советник Офиса президента Владимира Зеленского не сомневается, что вторжение России на украинскую территорию может произойти, поэтому Украине к нему необходимо тщательно подготовиться.

Напомним, Апаршин спрогнозировал будущее Операции Объединенных сил в зоне военного конфликта на Донбассе.

Также ранее Иван Апаршин рассказал о том, как Украина будет воевать. По его словам, у Украины еще до вступления в Североатлантический альянс наличествуют возможности нанести удар вероятным противникам.