Советник Зеленского спрогнозировал будущее ООС на Донбассе

По мнению Ивана Апаршина, нынешний формат ООС на Донбассе является вполне приемлемым.
Иван Апаршин, советник по вопросам обороны триумфатора президентских выборов Владимира Зеленского, заявил о том, что Операция Объединенных сил в зоне военного конфликта на Донбассе будет продолжена.
Соответствующую информацию он озвучил в интервью порталу Громадське.
"Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены", - отметил Апаршин.
Напомним, ранее Иван Апаршин предложил провести аудит государственных средств, выделенных на новое вооружение для ВСУ, а также ответил на вопрос об отношении к войне Украины и России.