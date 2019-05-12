Советник Зеленского спрогнозировал будущее ООС на Донбассе

Иван Апаршин / gp.org.ua

Иван Апаршин, советник по вопросам обороны триумфатора президентских выборов Владимира Зеленского, заявил о том, что Операция Объединенных сил в зоне военного конфликта на Донбассе будет продолжена.

Соответствующую информацию он озвучил в интервью порталу Громадське.

"Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены", - отметил Апаршин.

Напомним, ранее Иван Апаршин предложил провести аудит государственных средств, выделенных на новое вооружение для ВСУ, а также ответил на вопрос об отношении к войне Украины и России.

