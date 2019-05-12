В команде Зеленского ответили на вопрос об отношении к войне с Россией

Иван Апаршин / gp.org.ua

Избранный президент Украины Владимир Зеленский придерживается сохранения курса по отношению к НАТО и войне с Россией.

"Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с РФ, это же война", — сказал советник Зеленского Иван Апаршин в эфире Громадьского.

Он добавил, что по некоторым вопросам позиция команды Зеленского общеизвестна. По его словам, это касается усиления действующей армии постоянным резервом, создания новой системы территориальной обороны, а также борьбы с коррупцией в Вооруженных силах.

Напомним, ранее Апаршин предложил провести аудит средств, выделенных на новое вооружение.