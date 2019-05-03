Новая команда Зеленского: кто идет к новому президенту и как проходит кастинг

Журналисты и политологи уже активно обсуждают вакантные должности топ-чиновников. Так, место министра обороны пророчат представителю команды Владимира Зеленского Ивану Апаршину. Администрацию президента, говорят, возглавит друг детства и глава избирательного штаба Иван Баканов. А его замом называют политехнолога штаба Дмитрия Разумкова.

Что касается генпрокурора, то новый президент сразу после второго тура выборов назвал Юрия Луценко представителем старой команды. А в команде главы государства добавили, что эту должность должны занимать активисты.

"Действующие генералы, которые имеют авторитет в армии, будут назначены в Генштаб", - так кадровые вопросы в армии Зеленский прокомментировал журналистам.

Также есть информация, что министр иностранных дел Павел Климкин, глава НБУ Яков Смолий и секретарь СНБО Александр Турчинов могут сохранить свои должности.

Но в команде Зеленского пока опровергают все слухи. Там заявили, что имена претендентов на министерские портфели назовут только после инаугурации. "Во время первых кадровых назначений будем назначать новых людей", - заявлял ранее новоизбранный президент.

Решений по кадрам нет

Политолог Владимир Фесенко говорит, что инсайдерская информация вокруг назначений появляется все время. Но реальных кадровых решений пока нет.

"Слухи есть, но по состоянию на конец апреля никаких решений по кадровым вопросам не было. Были только консультации. Допускаю, что какая-то определенность будет только после праздников - в середине мая. Приблизительно, когда будет известна дата инаугурации, тогда и будут определятся с кандидатурами на ключевые должности", - сказал Главреду Фесенко.

За назначения на высокие должности несет ответственность президент. Поэтому выбор будет сложным, объясняет Главреду политолог Алексей Якубин.

"А у нас есть некая манипуляция – мол, он не называл, значит у него нет команды. Но это вопросы к политической ответственности Зеленского. К примеру, Петр Порошенко открещивался от своих подчиненных. Мол и это не мой, и этого я не рекомендовал. Но мы понимаем, что и Луценко, и глава СБУ, министры внешней политики и обороны, и премьер-министр – это все были рекомендации действующего президента. И глава государства может во время своей каденции хоть десять раз менять этих людей, но именно он несет за них ответственность", - говорит Якубин.

Кто претенденты

По словам Якубина, должности в АП, а именно туда Зеленский может назначать людей без согласования с Кабмином и Верховной Радой, получат люди, которых уже представили публике.

"Если говорить, где будет Зеленский искать кадры, то мы уже видели публичное представление части его команды. Далеко не факт, что они займут должности в Кабмине. Значительная их часть скорее может оказаться в его администрации или на должностях советников. Есть еще круг людей, которые работали с Зеленским в контексте избирательной кампании. И я не исключаю, что часть из них, учитывая успешность этой кампании, - претенденты в новой администрации. Например, тот же Андрей Богдан, Александр Данилюк, Дмитрий Разумков. Не секрет, что обсуждается вопрос об Игоре Палице - в каком статусе, формате он может войти в новую администрацию Зеленского", - говорит Якубин.

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Также, по словам политолога, претендентами станут знакомые знакомых.

"Остальные будут приведены командой Зеленского. Еще один вариант – это должности, которые будут получены в результате торгов, без которого невозможно обойтись при назначении министров обороны, иностранных дел, главы СБУ и нового генпрокурора. Это все необходимо делать только с Верховной Радой. Глав областей придется согласовывать с Кабмином", - добавляет Якубин.

Еще один источник кадров – люстрированные чиновники, не исключает политолог.

"Это так называемые пострадавшие от нынешней власти. Закон про люстрацию был применен к части чиновников, которые были при власти до Майдана, но не занимали политических должностей. А в итоге они и пострадали. Поэтому не исключаю, что Конституционный суд может пересмотреть этот закон", - говорит Якубин.

Уволит токсичных и переформатирует АП

По словам Якубина, первым шагом Зеленского в кадровой политике станет переформатирование АП.

"У нового президента есть желание как минимум ее переназвать, переформатировать, провести ревизию кадров, это руководители департаментов и состава администрации, которая была в администрации Порошенко. Таким образом он в большей мере сможет влиять на кадровую политику", - добавляет эксперт.

Первыми постараются сменить, по словам Якубина, министров, которые были назначены по квоте президента.

"Они отметились множеством разных заявлениями, которые в обществе воспринимались мягко говоря неоднозначно. И они имеют достаточно токсичный имидж. Это министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр инфраструктуры Владимир Омельян, министр экономического развития Степан Кубив, министр соцполитики Андрей Рева, который ближе к Владимиру Гройсману. Допускаю, что будет попытка освободить этих людей от занимаемых должностей", - добавил Якубин.

Пока же условный иммунитет есть только у главы МВД Арсена Авакова.

"Мне кажется, что в команде Зеленского сейчас много размышляют как сделать так, чтобы с одной стороны отчасти обновить власть, а с другой стороны - иметь какую-то пору даже в той Раде, которая есть, учитывая, что у них даже нет своего большинства. Что касается людей от Народного фронта, думаю, что это будет предмет договоренности. Высокая доля вероятности, что именно глава МВД Арсен Аваков сохранит свою должность", - допускает Якубин.

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И прогнозирует, что у Зеленского практически нет поддержки в Раде. И в случае неконструктивной позиции парламента новый президент может решиться на его роспуск.

"Вероятность роспуска парламента достаточно высокая. Думаю, что сам Зеленский будет видеть постоянные такие палки в колеса и осле получения официальной инаугурации он может пойти на роспуск. Потому что Рада в состоянии болота, которое будет хоронить все инициативы, в том числе и кадровые, обездвижит нового президента", - говорит Якубин.

Через полгода перессорятся

По словам политолога Виктора Небоженко, к Зеленскому уже выстраиваются очереди из желающих работать под его началом.

"Это могут быть яркие журналисты, молодые политтехнологи, народные депутаты различных фракций, замминистры бывшие и нынешние, участники трех прокуратур – они все сейчас приходят с предложениями к президенту или его окружению. Губернаторы уже чувствуют, что могут быть министрами. Народные депутаты, который хотят остаться народными депутатами, но уже под другим зонтиком. Они не идут в БПП, к Ляшко, Гриценко или Тимошенко. Они идут к победителю", - говорит Небоженко.

По его словам, подобная ситуация была в 1994-ом. Тогда неожиданно выборы выиграл Леонид Кучма.

"Помню, как огромное количество людей приходили к нам с предложениями. А уже при втором сроке Кучмы этого не было. При Викторе Ющенко этого не было, уже везде была "Наша Украина". А при Януковиче вообще нельзя было признаться, что ты из Донецка. А Петр Порошенко всех знал и выбрал тех, кого считал нужным. Он все-таки 15 лет в политике. А Зеленский новый. Поэтому к нему и приходит очень много людей. Всем кажется, что пока он не научился, можно прорваться к власти. И это правильно. И думаю, что сейчас идут не консультации, а предложения. Кто-то говорит: "Я работал замминистра, он плохой, а я лучше справлюсь". Именно это и слышит Зеленский по 20 раз на день – от СБУ до сельского хозяйства. От космоса – до регионального управления", - говорит Небоженко.

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Но по какому принципу будут отбирать чиновников на руководящие должности – не знает даже Зеленский.

"Он не знает ценность этих людей – они что-то могут привнести или только себя продать. Возможно, кто-то кого-то знает или ему подсказывают. И, по всей вероятности, будут какие-то неожиданные назначения людей, которые каким-то боком имеют отношение к тому или иному министерству или работе. И поэтому во многом первый состав его управленческой команды будет случайным. И через полгода они все перессорятся. Но это ничего страшного, это политика – здесь нельзя любить долго друг друга", - объясняет Небоженко.