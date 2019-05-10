У Зеленского предложили провести аудит средств, выделенных на новое вооружение

Иван Апаршин / gp.org.ua

В Украине необходимо провести аудит использования бюджетных средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, заявил член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна Укроборонпром. Минфину поручен поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности, для Военно-морских сил Украины. Минэкономразвития в 2018-2019 годах получило на указанную программу 5,5 млрд гривен", - написал Апаршин в Facebook.

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Он также подчеркнул, что есть необходимые для этого специалисты, которые готовы помочь Кабинету Министров на бесплатной основе.

"Ждем предложения от правительства", - добавил Апаршин.

Напомним, ранее Апаршин заявил, что советнику президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих.