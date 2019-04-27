"Это ваш приговор": у Зеленского указали Бирюкову на махинации с жильем для военнослужащих

Бирюкову показали расследование о злоупотреблениях в Минобороны / Главред

Представитель команды Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что советнику президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих.

"Господин Бирюков, это ваш приговор! Пришло время отвечать!", — написал он в Facebook.

Апаршин опубликовал видео программы Гроши на 1+1, в которой журналист Александр Дубинский рассказывает подробности расследования о деятельности Минобороны, которое неэффективно расходовало средства на строительство и приобретение жилплощади для солдат ВСУ.

"Мы проверили 1 миллиард 247 миллионов гривен. Мы провели аудит денег, которые были выделены на строительство и приобретение жилья. Приблизительно 50 процентов использованных средств использованы или неэффективно, или с нарушением законодательства", — говорит в сюжете Игорь Яремчук, член Счетной палаты.

Отмечается, что на начало текущего года очередь военнослужащих за жильем составляет 48 тысяч 300 человек. За последнее время она возросла на 1200 соискателей.

В расследовании подсчитано, что при нынешнем темпе выдачи жилья военнослужащим понадобится 600 лет на то, чтобы обеспечить жильем личный состав ВСУ и их семьи.

Напомним, ранее скандал спровоцировал тот факт, что Бирюков опубликовал видео, на котором тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.