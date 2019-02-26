"Что за ху*ня происходит?" Провластные блогеры после скандала вокруг "оборонки" встали на защиту Порошенко

Укроборонпром / УНИАН

Журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

Провластные блогеры отреагировали на разгоревшийся скандал рядом постов в Facebook, обвинив журналистов в якобы заказном характере расследования в связи с предстоящими президентскими выборами в Украине.

"С огромным удовольствием почитал, как крючит и колбасит порохоботов.Как они изворачиваются жирными белесыми телами, цепляются зубами, упираются ногами, как не хотят, чтобы их отодрали от корыта. Любо-дорого!" - прокомментировал реакцию лояльных власти блогеров в Facebook журналист Нового времени Иван Яковина.

"У ЗАДАЧІ ЗАПИТУЄТЬСЯ... Вибачте, я не втримаюся - сил моїх нема. Ну просто все очевидно... Задача. Умова. Місяць до виборів. СБУ заарештовує поклади "чорної готівки" у "волонтерів "Батьківщини". Журналіст Бігус випускає розслідування про крадіжки в оборонці. Через добу "Батьківщина" вимагає імпічменту. В задачі запитується. Скільки бабла відвалила "Батьківщина" журналісту Бігусу? Про нюанси "розслідування" я ще напишу окремо:)" - написал Дмитро "Калинчук" Вовнянко.

"Вобщем, у меня возник простой вопрос - почему только сейчас сливается эта информация? Информация в статье, похоже, дает предельно ясный ответ", - написал Alex Noyt.

"На основании "расследования" не имеющего никаких реальных фактов. Ведущегося якобы с 17 или 18 года. За месяц до выборов Тимошенко заявляет что начинает процедуру импичмента президента. Какой пафос. Какой накал страстей. Какое удобное время. И как тупы те кто жрет это говно", - написал Роман Доник.

"С приближением президентских выборов и на фоне существенного роста электоральной поддержки Президента Порошенко, отдельные украинские СМИ принимают активное участие в политике дискредитации Президента и членов его команды, опасаясь его победы на выборах.

Так, кроме прочих голословных и совершенно беспочвенных заявлений политиков, на обсуждение широкой общественности была сделан вброс "информации" от журналистов о, якобы, "расследования коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко". Этим сообщением молниеносно воспользовалась пророссийская оппозиция в лице Тимошенко, и сделали ряд громких заявлений о необходимости объявить импичмент П.Порошенко.

И никого не волнует, что это не расследование журналистов, а слив в СМИ материалов 6 уголовных производств, расследует которые НАБУ и Главная военная прокуратура, прокуратура Киева с 2015 года. То есть речь идет о преступлениях, которые уже выявлены начиная с 2015 года и по которым проходи", - написал Павел Нусс.

"Кажуть журналісти "Наші гроші" не розкрили нічого нового - їм просто злили інформацію з 6 проваджень, деякі з яких розслідують з 2015 року. Тільки скільки там правдивих матеріалів досудових розслідувань, а скільки акуратно вмонтованих вигадок - треба розбиратися.Між іншим, злив секретної інформації в ЗМІ майже напевне використають адвокати підозрюваних. Тож журналістів використали зовсім не в інтересах об'єктивного покарання винних. На жаль", - написал Виктор Уколов.

"Оформление в виде мультиков с предвзятыми комментариями материалов уголовных дел и хака личной переписки трехлетней давности перед самыми выборами с набросом на одного из кандидатов, у нас теперь называется журналистикой?" - написал Филипп Духлий.

"Итак, давайте попробуем свести все известные нам факты воедино, причём не читая собственно "расследование" Бигуса.

1. Расследователи расследовали-расследовали, выпили много кофе, проинтервьюировали всех на свете, и в конце нарасследовали ... примерно ничего.

2. Но тут СОВЕРШЕННО, БЛЯ*Ь, СЛУЧАЙНО ТАК СОВПАЛО, что им кто-то слил материалы. Кто-то. Неизвестно кто. Доброжелатель. Неизвестный хакер. Возможно, говорил с рязанским акцентом, но это не точно.

3. И всё это произошло ещё в 2018 году. Но мы сидели и ждали до выборов. Ну просто так вышло. Просто заняты были очень. Это правда-правда никак не связано с выборами. Почему вы нам не верите?

4. А теперь мы показали вам две части расследования, а остальное покажем потом. Через две недели. Впрочем, если за эти две недели будет осуществлена против нас провокация, и на наш итальянский счёт упадёт большая сумма денег - тогда может и не покажем. Я правильно понял?

Слушайте, что за ху*ня вообще происходит?" - написал Владимир Завгородний.

"От що мені подобається в Порошенку, що попри всі ці спроби хоч якось дискредитувати його, він робить свою важливу для країни справу, тим самим показуючи блазням хто вони є насправді. Поки в інтернетах майстри фотошопу і озвучки намагаються хоч якось вплинути на рейтинги Порошенка і провести до влади проросійського кандидата/кандидаткиню з допомогою чергового 16452-го "розслідування", Порошенко проводить переговори з Волкером на борту американського есмінця, який ввійшов в порт Одеси.

І що цікаво: в усіх цих всіх спробах натягнути сову на глобус, приліпивши прізвище Порошенко до якихось давно відомих фактів, найгидкішим є не сам факт маніпуляцій, накидувань і бажання прив'язати неприв'язуване. Найгидкішим є те, що всі ці маніпуляції намагаються прив'язати нібито до турботи про армію, турботи про країну, про майбутнє", - написал Mason Lemberg.

"Ок, я посмотрел видео. Ок, я почитал комментарии. Ок, я почитал версии.

42015110330000094, ВП, 24 ноября 2015 года42015110350001275, ВП, 31 декабря 2015 года42016110350000102, ВП, 1 апреля 2016 года42017000000000463, ВП, 17 февраля 2017 года52016000000000063, НАБУ, 02 марта 2016 года42016060360000121, ВП, 30 июня 2016 года

То есть, пять дел прокуратуры и одно НАБУ. История старая, история известная, история в расследованиях и судах.

Вот абсолютно конкретно по ТОВ "Оптимумспецдеталь" и прочим из этой орбиты.

Так вот, у меня один вопрос. Почему это вдруг стало "журналистским расследованием"? Ну, то есть получить слив из органов прокуратуры (предположительно) или ФСБ (предположительно) - это теперь "журналистское расследование"? Новое, с пылу, с жару? Раньше это все не было известно? Прямо с конца ноября 2015 года это было тайной?

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?" - написал Юрий Бирюков.

"Думал сегодня ничего про политику не писать. Написал пост про функции священника и мечтал, заходя в фейсбук, высокодуховно и блогочестиво беседовать со своим виртуальным приходом...Но ёпсель жеж мопсель! Откуда ни возьмись, аки черт из табакерки, вылазит Денис Бигус с четырехсерийным расследованием про "Друзі Порошенка крадут на оборонке!". На основании этого "расследования" одна підстаркувата баба вже кричить слово "ІМПІЧМЕНТ!" за місяць до виборів.Бигус обещает еще пару серий "расследования", при этом, как сообщают нам анонимные источники, периодически проверяет свой банковский счет, ибо если он внезапно пополнится, то может и следующие серии "потеряются". Но это не точно, мы ж не Бигус, мы анонимным источникам не доверяем.Но самое интересное что влажные мечты мамкиных расследователей страшно далеки от реальности.Да, неции дарования крали деньги. Но! Криминальные дела на них заведены уже в 15-16 годах. Эти дарования своих должностей давно не занимают, идет следствие. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТА СУДИ.

А теперь про это пишет очередной "честный журналист"И в этот момент мне хочется сказать "мля". Просто потому, что данные действия сего "журнализта" - это слив информации по открытым делам и адвокатами подозреваемых будет расцениваться как давление на следствие. Так что либо Бигус идиот, либо он работает в интересах подозреваемых, обвиняемых в кражах. Ну а виноват во всем опять Порошенко.Еще раз. Дела открыты 4 года назад. Бигус сам признает что узнал об этом в 2018, но поделиться решил с нами как раз накануне выборов. Совпадение?" - написал Олександр Дедюхін.

"Чем похожа та история на нынешнюю? В расследовании вскрыт канал контрабандной поставки в Украину жизненно важных запчастей для военной техники. Можете ли вы поручиться, что русские сейчас не перекроют этот канал и не лишат оборонпром возможности восстанавливать танки, БТРы и многое другое? Думаю, вряд ли. Ну, а теперь скажите, будь вы журналистом, остановило бы это вас от публикации информации, которую вы считаете общественно важной? Меня, наверняка, да. Я бы, вероятнее всего, взял папочку с материалами (если они верны, конечно, а не сфабрикованы на Лубянке или другим кандидатом) и пошёл к первым лицам показывать, что такое положение вряд ли терпимо. Чем я в последние годы тихо и занимаюсь. Кстати, как правило, меня слышат", - написал Карл Волох.

"Расследование - "Анонімне джерело з одноразовоі пошти". Ни одной печати. Ни одного документа. "Расследователи" вкладывают в уши свою версию, не давая никаких фактов. Картинки, нарисованные ими же. Диалоги, якобы присланные анонимным источником, с одноразовой почты. Диалоги не в виде скриншотов и фотографий из архива, а сделанные в редакции. И да, тварей, крадущих на оборонке во время войны, нужно не просто сажать, а расчленять живьем. Но бля, нужны факты. А не подвязывать Порошенко к придуманной истории перед выборами. В конце не хватает реплики Зеленского, как он там везде наведет порядок, за один день.Меня аж трясет от воровства на армии, но елки-палки, никого ничего не смущает? А Пашинский весь в белом не смущает? А то что РНБО, это вотчина Туричинова, не смущает? Что вся оборонка контролируется НФ через РНБО и комитет ВР во главе с Пашинским?P.S. Дорогенька редакция, дайте факты, а не написанные вами диалоги. Будем рвать виновных вместе. Только факты, а не "вотэтовотвсе", - добавил Роман Доник.

Ранее сообщалось, что представители Национального корпуса и Нацдружин провели акцию "Разворовываешь оборонку Украины - отрубим руки" у дома сына отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игоря в Козине под Киевом.