"Прямым текстом оскорбляет полицию и плюет в Зе": сеть шокировал новый ролик от сторонников Порошенко

12 апреля 2019, 11:39

Пользователи возмущены столь циничным пиаром.

Зеленский-Порошенко и грузовик/фура/камаз
Сеть шокировал новый ролик от сторонников Порошенко / РБК-Украина

Вечером 11 апреля в Facebook выложили новое, "улучшенное", видео про грузовик и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

На этот раз фура не сбивает Зеленского, а с нее высыпается белый порошок. Причем судя по подписи "С ним все в порядке, потому что он под кайфом", этот порошок – кокаин.

На Facebook-странице Бойкот Партии Регионов видео выставили со словами: "Теперь Аваков доволен?".

Скандальное содержание ролика усугубляется еще и тем фактом, что опубликовал его на своей странице, среди прочих, и советник президента Украины Юрий Бирюков. При этом он издевательски призвал МВД закрыть ранее открытое уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля.

"Уважаемые (где-то и кем-то) МВД. Он живой! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ. Закрывайте дело", – заявил Бирюков.

На что под его же постом ему пишут: "Автор поста. Вы развяжете гражданскую войну. Опустились ниже некуда", "Потом удивляются что выборы проиграны) На таком негативе их не выиграть. Говно", "Что, "волонтер", кормушка заканчивается?", "Да, любовь творит чудеса. Больше Рошенов, дорогой господин Бирюков, больше Гладковских..." и т.д.

Многие пользователи также возмущены столь циничным пиаром. В частности, Андрей Кучеренко написал: "И это выложил советник Порошенко. Судя по коментам сторонников гаранта, это образец толерантной предвыборной компании".

А блогер Арсен Кирилов возмущается: "Феникс прямым текстом оскорбляет полицейское ведомство, плюет в Зе, и это творит советник президента... Как так..."

Напомним, у самого Зеленского уже прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

Отметим, что в Сети уже ответили на скандальный ролик с Зеленским и грузовиком.

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ролик Петр Порошенко КамАЗ Владимир Зеленский Юрий Бирюков
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