"Предсмертные конвульсии власти": в Сети ответили на скандальный ролик с Зеленским и грузовиком

Появился провокационный ролик с Владимиром Зеленским/ Скриншот

В Сети появился провокационный ролик, на котором с кандидатом в президенты и Владимиром Зеленским, которого сбивает грузовик.

При этом под роликом, опубликованном на канале Європейське майбутнє України, написано — "Зе енд", а после того, как шоумена якобы сбивает автомобиль, на ролике показана дорожка кокаина и появляется надпись — "У кожного своя дорога".

У самого Зеленского уже прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

Отметим, что скандальный ролик вызвал широкий резонанс в Сети:

"Ну ок. Запостили видео, где Зеленского сбивает КАМАЗ. Вынесем за скобки моральные и правовые вопросы. Как это должно спасти рейтинг Порошенко и помочь ему на выборах?

В чем эта магическая логика?

Ну вот такой сторонник Зе это смотрит, и такой "блин, Зеленского сбила машина, за кого же теперь голосовать Пожалуй, за Порошенко!" Это так?

Мое убеждение о необходимости тестирования политтехнологов на наркотики укрепляется.

P.S. Самое интересное, что публичные выступления самого Порошенко звучат на порядок адекватнее, чем реплики его штабистов и активность "сторонников". Так, можно поднимать вопрос доверия к нему и его словам, но сами выступления спокойные, достойные. Но его кампания - лютый трэш", - написал политолог Петр Олещук.

"Новый ролик, где фура сбивает Зеленского отражает длину и глубину белых дорожек, которые употребляет штаб Порошенко, которые способствовали потери связи с реальностью. Как следствие, каждый день громким заканчивается ударом в штангу. На самом деле, этот ролик отражает психологию таких джуниуров как Гладчук-младший, которые попав в скандал начал строчить вызывающее видео. Это такой себе мажористый задор: "А вот нам плевать, мы можем так и ничего вы нам не сделаете". Сделаем, родные, сделаем. уже 21 апреля сделаем", - подчеркнул политолог Юрий Романенко.

"Порошенко уже проиграл. И даже не может уйти красиво. Как последеяя гнида, хочет все-таки перед уходом нагадить. Неужели своих детей не жалко? Ведь карма- не шутка. Долбо@б порошенко в своем телеграм-канале разместил видео, где фура сбивает Зеленского. Помните Володин последний ролик, где он призывает людей к объединению и включает им зеленый сигнал светофора? А в конце ролика он входит в кадр и ведет людей вперед. И вот в ролике, в редакции Порошенко, в эту последнюю секунду фура сбивает Вову. Ну ни блядство? И надпись: "у кожного своя дорога". Это типа: "Зачем мне Украина, в которой нет меня?"- П. Порошенко, ... "Зачем нам такой мир, если в нем нет России?"- В. Путин.

Порохоботам под нос. Пусть смотрят, за какую мразь собрались голосовать", - считает Лиза Богуцкая.

"На одном из Telegram-каналов Порошенка было опубликовано видео, смонтированное так, будто бы Зеленского сбивает машина. Продолжайте выдавать подобное дерьмо, и тогда люди будут знать за кого точно не стоит голосовать.И новая тема действующего президента с извинениями и "я больше не буду" уже не сработает. Когда я услышала фразу "ніяких бізнес-партнерів Порошенком БІЛЬШЕ призначено не буде", я смеялась. А потом захотелось плакать. Тот абсурдный момент, когда президент в эфире телеканалов признаётся в коррупции и считает, что извиниться в таком случае достаточно.Как никогда интересно наблюдать за этими "предсмертными" конвульсиями действующей власти", - отметила Gayane Badalian.

"Посмотрел ролик из телеграм-канала Порошенко. Ну, где Зеленского сбивает грузовик.Что можно сказать о такой коммуникации, будет ли от неё какой-либо эффект, кроме обратного?..Только вот что приходит в голову: неудивительно, что заморские политтехнологи кандидата-аутсайдера не понимают аксиомы "Украина - не россия". Странно, что этого, похоже, не осознает действующий президент", - написал журналист Михаил Ганницкий.

"ПОРОХОБОТЫ В АГОНИИ. досмотрите ролик до конца.Вечером 10 апреля на Telegram-канале, связанном с президентом Петром Порошенко, появилось видео, на котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского", - считает Валентин Волосов.

"По логике сюжета молодого и перспективного лидера сбивает самосвал с наркоманом за рулем...))А вообще ролик читается как прямая "угроза жизни" Зеленскому...Это какой-то сюр от команды которая наверное представляет Порошенко этим мощным самосвалом... Способным остановить любого перспективного, молодого лидера..))", - пишет Дмитрий Громаков.

"Походу там башню снесло окончательно. На официальном канале "Європейське майбутнє України", который запустил Порошенко, выложили видео, где грузовик сбивает Зеленского... Кроме того, на видео изобразили "кокаиновую дорожку" и написали "У каждого своя дорога"..А вы про кремлеботов писали, что там дна нет хех", - заметил Gordon Black.

"Петру может помочь только друг путин, начав интервенцию и, соответственно, будет введено военное положение и отменены выборы. ну либо конкурента порошенко собьёт грузовик - именно такой ролик команда президента опубликовала в сети", - прогнозирует Максим Кречетов.

"У меня вопрос - не считают ли сами пиарщики Петра Порошенко этот ролик гадостью? Я уже молчу, что он низкопробен, банален и с художественной точки зрения выполнен примитивно, будто пользователь "Вконтакте" клепал его перед уроком. Это уровень "веселих яєць" 2004 года. Но процесс не стоит на месте, прошло 15 лет, ребята... Можно же деньги избирательного фонда осваивать профессиональнее, не?Но главный вопрос в том, считают ли в штабе действующего президента нормальной тему с изображением убийства кандидата? При помощи грузовика, кстати.В 1999 году в ДТП при участии грузовика КАМАЗ (чистое совпадение с роликом, конечно) погиб (или был убит) оппозиционный политик, национал-демократ, кандидат в президенты Украины и противник Кучмы Вячеслав Черновол. Его любили, мои дедушка и бабушка хотели голосовать за него, постоянно об этом говорили на кухне, по радио эксперты говорили, что у него были шансы. До сих пор к расследованию много вопросов, и много людей не поверили в то, что это был несчастный случай.Кто-то из команды Президента может прокомментировать, что они хотели сказать этим роликом? Что Зеленский скоро погибнет как Черновол? Или может вы сравниваете таким оригинальным образом Зеленского и Черновола? Считаете ли вы нормальным такой способ общения с теми, кого Президент благодарил за критику и призывал подписаться на каналы в соцсетях? Совместимо ли это с "Европейским выбором Украины"? Хотелось бы так же увидеть/услышать комментарий от дружественного по риторике к команде Порошенко Черновол, Тарас Вячеславович. Считает ли он ролик со сбиванием кандидата грузовиком адекватным?", - напоминает недавнюю историю Сергей Костеж.

"КамАз по заманчивости, похоже, начинает обгонять томос, да? Главное, не забыть помолиться на дорожку", - добавил журналист Леонид Швец.

"НЕОЖИДАННЫЙ ПОРОШЕНКО.После этого циничного и криминального ролика команды Порошенко, в котором фура сбивает кандидата в президенты Зеленского вдруг стало ясно, что мы плохо знали своего "бывшего" Президента. Оказывается, что у Порошенко есть "роскошная" ненависть к всем, кто стоит у него на "дороге". В этом главная причина его странного, противоречивого и жестокого поведения в последний месяц перед публичным и унизительным поражением на выборах", - отметил политолог Виктор Небоженко.

"Ровно 40 лет назад, 11 апреля погиб талантливый украинский актер и режиссер Леонид Быков.ДТП. Его убила машина ....

А 11 апреля, но 2019 команда действующего Президента Петра Порошенко распространила видео, где альтернативного кандидата в Президенты Владимира Зеленского сбивает машина ....

Ролик гнусный.

Сторонники Порошенко осознают, что они в своей агрессии переходят границы этики?

Агрессия и желчь Вас и погубят, дамы и господа.

Украинцы должны становиться добрее друг к другу. И так будет!", - подчеркнул Александр Доний.

Напомним, ранее в соцсетях обсуждали новые борды Порошенко.