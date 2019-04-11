"Зеленского сбил грузовик": в штабе кандидата отреагировали на ролик, опубликованный у Порошенко

Видео, на котором Владимира Зеленского "сбивает грузовик" — за гранью моральных барьеров, сказал спикер его предвыборного штаба / УНИАН

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

Видео является элементом украинских черных политических технологий, рассказал спикер в комментарии Обозревателю.

По словам собеседника, возможно, ролик с Зеленским и якобы грузовиком находится и за гранью Уголовного кодекса.

"Это за гранью и здравого смысла, и моральных барьеров… Я думаю, что рано или поздно все точки над "и" будут расставлены", — отметил Разумков.

Спикер думал, что "дно украинских черных технологий оппонентов Зеленского пробито, при том было пробито месяца два назад". "Но они, к сожалению, каждый день доказывают, что нет", — заявил Разумков.

"Знаете, есть старый анекдот, когда "думали, уже дно, но снизу постучали", это каждый день повторяется в украинской политике", — сказал он.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Ранее сообщалось, что в Telegram-канале Європейське майбутнє України, связанном с действующим президентом и кандидатом на этот пост на выборах 2019 Петром Порошенко, опубликовали переделанный видеоролик Владимира Зеленского. На видео запечатлено, как Зеленского "сбивает грузовик", а под роликом написано — "Зе енд".

Напомним, нардеп Сергей Лещенко утверждал, что теневой штаб Петра Порошенко использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.

Справка. В Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.