"Зе енд": у Порошенко показали, как Зеленского "сбивает грузовик"

11 апреля 2019, 07:50

В Сети появилось переделанное видео с Зеленским.

У Петра Порошенко показали видео, на котором Владимира Зеленского
У Петра Порошенко опубликовали видео, на котором Владимира Зеленского "сбивает грузовик" / Reuters

В Telegram-канале Європейське майбутнє України, связанном с действующим президентом и кандидатом на этот пост на выборах 2019 Петром Порошенко, опубликовали переделанный видеоролик кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

На видео запечатлено, как Зеленского "сбивает грузовик", а под роликом написано — "Зе енд".

После того, как шоумена якобы сбивает автомобиль, на ролике показана дорожка кокаина и появляется надпись — "У кожного своя дорога".

У Петра Порошенко показали видео, на котором Владимира Зеленского
У Петра Порошенко опубликовали видео, на котором Владимира Зеленского "сбивает грузовик" / Скриншот

Порошенко 7 апреля в Facebook призвал своих сторонников регистрироваться на сайте euua.org — Підтримай європейське майбутнє України. На Telegram-канале Європейське майбутнє України продвигается тот же сайт, который "пиарил" президент. 

У Петра Порошенко показали видео, на котором Владимира Зеленского
У Петра Порошенко опубликовали видео, на котором Владимира Зеленского "сбивает грузовик" / Скриншот

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеоролик об украинцах, на котором запечатлено, как он идет по дороге.

Напомним, в Украине с 5 по 9 апреля социологи провели опрос и выяснили, что во втором туре выборов президента 2019 большинство граждан готово поддержать Владимира Зеленского.

В Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
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