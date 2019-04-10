"Малороссы и вышиватники": Зеленский рассказал о разделении украинцев

Украинцев поделили на "малороссов и вышиватников", сказал Владимир Зеленский / Reuters

Кандидат в президенты на выборах президента в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский считает, что украинцев поделили на "правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников".

Украинцы разные, но такие одинаковые, и им нужно объединиться, чтобы двигаться вперед, рассказал кандидат в видеоролике, размещенном на его странице в Instagram.

По словам Зеленского, 21 апреля (запланирован второй тур выборов 2019) украинца придется сделать только один выбор — "прошлое или будущее".

"Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников. Те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами, но мы — это украинцы, на западе, востоке, на севере, юге и в центре", — отметил он.

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Напомним, в Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента 2019. В Центральной избирательной комиссии огласили официальные результаты выборов в Украине 2019 — победил Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко, а на третьем месте расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов президента Украины 2019 никто из кандидатов в главы государства не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.