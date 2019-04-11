Второй тур выборов 2019: Зеленский больше, чем в два раза "обскакал" Порошенко — опрос

Владимир Зеленский почти в два раза опередил Петра Порошенко в свежем президентском рейтинге / Reuters

В Украине с 5 по 9 апреля социологи провели опрос и выяснили, что во втором туре выборов президента 2019 большинство граждан готово поддержать кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Во время опроса 49,3% украинцев сказали, что на выборах президента Украины 2019 проголосуют за Зеленского, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина, ссылаясь на результаты исследования Центра Разумкова.

По ее данным, во втором туре выборов 2019 Украина за действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко готовы проголосовать 20,6% опрошенных.

"Если поменять цифры "за" двух фаворитов местами, получится ответ на вопрос "за кого из них двоих" вы бы не проголосовали никогда (ЗЕ — 20,8%, Порошенко — 50,8%), — отметила журналистка.Читайте такжеДва сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и Порошенко

Ранее Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнали, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центральной избирательной комиссии огласили официальные результаты выборов президента — победил Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, а второе место занял Порошенко с результатом в 15,95% голосов.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал свыше 50% голосов избирателей, Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.