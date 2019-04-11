"Путин сбежал за ночь": в соцсетях обсуждают новые борды Порошенко

11 апреля 2019, 12:31

Больше всего людей в этой истории возмущает непоследовательность агитационного курса и лишние затраты на борды.

Порошенко,борды,Путин
В соцсетях обсуждают новые борды Порошенко без Путина / Telegram-канал h_saltovka

В соцсетях активно обсуждают  причину исчезновения Владимира Путина с рекламных щитов Петра Порошенко.

Источники в избирательном штабе Порошенко рассказали Главреду, что такое решение региональные штабы приняли самостоятельно

Так или иначе, больше всего людей в этой истории возмущает непоследовательность агитационного курса Петра Порошенко и затраты на борды, которые (из-за последующего переклеивания), получается, оказались лишними.

Журналист Александр Дубинский предложил Порошенко новый политический лозунг:

Выгнал Путина с бордов — выгонит и с Крыма!

В комментариях под его постом люди Вячеслав Балицкий написал: "Говорят Путин сам туда наклеился". А Станислав Захлебаев добавил: "Сбежал за ночь..."

"Путин сказал, что не давал добро на рекламу своего профиля и потребовал кругленькую сумму за этот перфоменс..." – шутит Галина Тараскова.

"Протрезвел", – иронизирует и Никита Родионов.

Журналист Вячеслав Чечило обращает внимание на непоследовательность действий нынешнего президента:

Два дня вопить о том, что Путин на билбордах – это правильно и круто. Поливать грязью тех, кто крутит пальцем у виска. А потом ночью втихаря пойти и переклеить. И вот так у них все.

У него под постом люди шут, что так и было задумано.

"Так может так было задумано: прогнал силой мысли", – пишет Сергей Зиновьев.

"Через два дня снова переклеят, только одного Путина оставят", – отмечает Игорь Лесев.

"У порохоботов вся компания такая: мечутся от армии, мовы до русскоязычного кандидата, от воровать во благо родины до всех поувольняю, от незаконного олимпийского до стадиона так стадиона", – констатирует Сер Гвз.

"Похоже, не одно оно на стакане плотно сидит. Вся команда такая..." – отмечает Петр Петровч.

"Так уже лучше. Осталось сменить слоган на "Остаточне "прощавай!" – пишет Андрей Манчук

Экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш по этому поводу вспомнила известную фразу "Что ж ты, фраер, сдал назад". На что Елена Иванченко ей ответила: "Решил, что Путину может и проиграть".

"Что это делается?!! За ночь украли Путина!" – возмущается журналист Максим Гардус.

"Вот это бюджеты сгорают, конечно", – констатирует Алексей Эринчак.

"Владимир Путин снял свою кандидатуру. Штаб не потянул расходов на участие его в компании", – пишет Пустоваров.

Нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале пишет:

Предвыборная кампания Петра Порошенко 2019 года войдет в историю как самая хаотичная и непоследовательная. В начале недели всю страну завешали биллбордами с изображением Порошенко и Путина, наслушались критики в фейсбуке, наелись возмущение и... решили переобуться на ходу. Итак, вы будете смеяться, но этой ночью штаб Порошенко резком взялся снимать сюжеты с Путиным, которые не провесели и недели, и начал клеить новые. Уже без Путина.

Кто-то увидит в этом готовность Порошенко слышать критику. Но я вижу в этом агонию предвыборной кампании. Вы верите в переизбрание Порошенко?

"Пока мы спали... Петр Алексеевич переклеивал борды", — пошутил юрист Михаил Шнайдер.

​"А чего, за счет бюджета можно все, как те крысы в ночное время, лучше бы отдал, на лечение онкобольных детей, но твой поезд уже ушел, господин лживый президент", – возмущается Александр Горбач.

"Человек работает не покладая рук!!!" – иронизирует Nina Pavlyshynets.​

Депутат в Днепропетровского горсовета Александр Куприенко отмечает:

Были борды с Путиным. Стали борды без Путина. Быстро исправили. Молодцы.

Если б так Порошенко слушал и реагировал на запросы общества все 5 лет. То выиграл бы выборы без проблем.

Но он не мог этого делать. Так как был уверен, что живет на Олимпе. А оттуда не слышно и не видно никого. Да и вообще, там живут бессмертные.

Не смог пройти мимо казуса с борда и народный депутат Украины Михаил Добкин:

Прям как из "Бриллиантовой руки". Ты зачем Путина сбрил, дурик?!(с)

Ранее представитель штаба президента Олег Медведев продемонстрировал еще несколько вариантов бордов – с российским комиком Максимом Галкиным, а также с парами Галкин – Владимир Зеленский и Зеленский – Путин.

Перед этим стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко. Рекламные борды с президентом России — не диверсия, отметил журналист.

Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.

Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".

Как сообщалось, Порошенко поймали на плагиате Путина. Подозрительное совпадение первыми стали обсуждать пользователи сети.

Кроме того, предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.

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