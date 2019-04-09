Стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко

Организацией размещения уличных бордов с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина с надписью "21 квітня. Вирішальний вибір" занимались представители рекламного холдинга "Мегаполис", у которого есть договор с кандидатом в президенты Петром Порошенко на предоставление услуг по размещению материалов предвыборной агитации. Об этом на своей странице в ФБ сообщает журналист Михаил Ганницкий, опубликовавший фрагмент типового договора "Мегаполиса" с партнерами.

Таким образом, это опровергает появившуюся в Фейсбуке информацию о том, что размещение подобных бордов может быть происками врагов, которые таким образом хотят подставить кандидата в президенты Петра Порошенко.

Читайте также"Позорная манипуляция": соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным"Так как в Фб начали ставить под сомнение, штаб ли кандидата Порошенко заказал борды с изображением Владимира Путина - дескать, не диверсия ли это, не на соперников ли работают разместители биллбордов - добавил фрагмент типового договора "Мегаполиса" с партнерами", - пишет Ганницкий.

Напомним, сегодня в Киеве и Харькове штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности - билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. На агитационных плакатах размещены фото Порошенко тет-а-тет с Путиным и лозунг - "21 апреля. Решающий выбор". На билбордах Порошенко указано, что заказчиком выступает "кандидат на пост президента Украины Порошенко П.О.".