Скандальные предвыборные борды Порошенко с Путиным изменили, опубликованы фото

/ facebook.com/Михаил Шнайдер

На предвыборных бордах президента и кандидата на этот пост на выборах в Украине 2019 Петра Порошенко заклеили портрет главы Российской Федерации Владимира Путина.

В предвыборном штабе Порошенко защищали рекламную кампанию с "путинской физиономией", а потом — "бац — концепция поменялась", написал в журналист Иван Яковина в Facebook.

Экономист Владимир Компаниец в соцсети поделился мнением, что реклама Порошенко с Путиным может быть одной из самых коротких в истории украинской политики среди реклам с таким бюджетом.

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"Пока мы спали... Петр Алексеевич переклеивал борды", — пошутил юрист Михаил Шнайдер.

Порошенко,Путин,борд / Telegram-канал h_saltovka

Ранее сообщалось, что в Харькове появились предвыборные борды Петра Порошенко с портретом Владимира Путина и надписью "21 квітня. Вирішальний вибір".

Соцсети взорвались возмущением из-за бордов, а представители предвыборного штаба Порошенко встали на защиту рекламы и утверждали, что задача ее сюжета напомнить стране о необходимости иметь сильного президента.

СМИ выяснили, что организацией размещения уличных бордов занимались представители рекламного холдинга Мегаполис, у которого есть договор с нынешним украинским лидером на предоставление услуг по размещению материалов предвыборной агитации.

Справка. В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центральной избирательной комиссии огласили официальные результаты выборов президента — победил Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, а второе место занял Петр Порошенко с результатом в 15,95% голосов.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал свыше 50% голосов избирателей, Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.