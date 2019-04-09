"Не рассмешить и не встать на колени": У Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным

Те самые скандальные борды / Соцсети

Наружная реклама с изображениями вышедшего во второй тур выборов президента Украины, действующего главы страны Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина – официальным образом оплаченная реклама.

Соответствующее сообщение опубликовали представители предвыборного штаба Порошенко в соцсети Facebook. По их словам, никто не спрашивал официального разрешения у Владимира Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое − количество украинских экспертов и политиков, которые выступили на защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского", − говорится в тексте.

Кроме того, по словам пиарщиков Порошенко, главная задача, которая станет перед новоизбранным президентом – "защищать Украину".

"Задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента, и не стать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей". Сюжет борда не означает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль. В конце концов, сам Путин сказал, что его устроит любой на посту Президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ"", − подытожили в штабе действующего президента.

Напомним, ранее в Сети опубликовали фото рекламных бордов с Порошенко и Путиным, размещенных в Харькове. Под изображениями политиков был лозунг: "21 апреля. Выбирай!". Интернет-пользователи немедленно взорвались негодованием