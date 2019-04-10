Неожиданная замена Путину: у Порошенко заказали новые борды – с Галкиным

10 апреля 2019, 16:34

Обвинения, что данная реклама призвана создать Зеленскому образ агента Кремля, Медведев категорически отвергает.

  • Борды Порошенко с Галкиным, Зеленский Скрины с видео 5 канала
  • Борды Порошенко с Галкиным, Зеленский Скрины с видео 5 канала
  • Борды Порошенко с Галкиным, Зеленский Скрины с видео 5 канала

После размещения уличных бордов с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина с надписью "21 квітня. Вирішальний вибір" предвыборный штаб нынешнего президента пошел дальше.

В ходе сегодняшнего брифинга представитель штаба президента Олег Медведев продемонстрировал еще несколько вариантов бордов – с российским комиком Максимом Галкиным, а также с парами Галкин – Владимир Зеленский и Зеленский – Путин.

По его словам, цель бордов – напомнить украинцам, что в условиях серьезных вызовов стране нужен сильный президент.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация (Порошенко – Галкин – ред.). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин – Зеленский – ред.). Очевидно, им легче было бы найти общий язык", – пояснил представитель штаба.

А вот Зеленский противостоять Путину не может, утверждают в штабе Порошенко. Никто не может – кроме самого Порошенко.

В то же время обвинения, что данная реклама призвана создать Зеленскому образ агента Кремля, Медведев категорически отвергает: "Категорически нет. Это не имеет ничего общего с реальностью. Никто у нас не считает, что Зеленский является марионеткой Путина, так же мы не считаем, что сторонники Владимира Александровича являются сторонниками Путина".

Ранее стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко. Рекламные борды с президентом России — не диверсия, отметил журналист.

Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.

Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".

Как сообщалось, Порошенко поймали на плагиате Путина. Подозрительное совпадение первыми стали обсуждать пользователи сети.

Кроме того, предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6% 

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Максим Галкин Петр Порошенко Владимир Зеленский борды выборы-2019
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