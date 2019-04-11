"Бунт на корабле": стало известно, почему Путин исчез с бордов Порошенко

11 апреля 2019, 11:51

Источники в БПП прокоментировали появление новых рекламных бордов Порошенко.

Порошенко,борды,Путин
Петр Порошенко на рекламных щитах в Харькове / Telegram-канал h_saltovka

Источники в избирательном штабе Петра Порошенко рассказали "Главреду" причину исчезновения Владимира Путина с рекламных щитов. Говорят, что такое решение региональный штабы приняли самостоятельно.

"Цель бордов с Порошенко и Путиным была добиться резонанса, и это сработало. А то, что происходит сейчас - это бунты на местах. И самостоятельная инициатива местных ячеек", - рассказал наш собеседник.

В харьковской территориальной организации БПП (именно там пользователи сегодня ночью заметили, что  с рекламных щитов исчезло лицо Путина) "Главреду" сказали, что ситуацией не владеют.

"Мы не избирательный штаб, а его контактов у нас нет", - ответили нам в приемной.  

Напомним, ранее в Сети опубликовали фото рекламных бордов с Порошенко и Путиным, размещенных в Харькове. Под изображениями политиков был лозунг: "21 апреля. Выбирай!". Интернет-пользователи немедленно взорвались негодованием.

Напомним, вчера стало известно, что "фишку" с бордами Порошенко и Путина запретили размещать на улицах Черкасс. Об этом на своей странице в соцсетях написал мэр города "бютовец" Анатолий Богдаренко.

"Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина.  Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображение российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!", - предупредил Бондаренко.

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Он назвал "аморальным" использование изображения российского президента в предвыборной агитации.

"Этот подонок нанес столько вреда нашей Украины, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе нужно!". – возмутился чиновник.

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Харьков Петр Порошенко Владимир Путин выборы-2019
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