Полиция завела дело из-за скандального ролика с Зеленским и грузовиком

Готовится запрос к представителям администрации соцсетей, распространивших провокационное видео.
По факту распространения в Сети видеоролика, согласно сюжету которого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает самосвал, Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства появления этого видео, а также причастных к его заказу, изготовлению и распространению.
Также представители Нацоплиции готовят запрос к представителям администрации соцсетей, распространивших это видео, с целью его удаления.
Напомним, у самого Зеленского уже прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.
Отметим, что в Сети уже ответили на скандальный ролик с Зеленским и грузовиком.