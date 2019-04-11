Полиция завела дело из-за скандального ролика с Зеленским и грузовиком

Полиция завела дело из-за скандального ролика с Зеленским / УНИАН

По факту распространения в Сети видеоролика, согласно сюжету которого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает самосвал, Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства появления этого видео, а также причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Также представители Нацоплиции готовят запрос к представителям администрации соцсетей, распространивших это видео, с целью его удаления.

Напомним, у самого Зеленского уже прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

Отметим, что в Сети уже ответили на скандальный ролик с Зеленским и грузовиком.