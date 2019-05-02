"Потери будут огромными": у Зеленского оценили риски войсковой операции по освобождению Донбасса

Иван Апаршин оценил перспективы силового освобождения Донбасса / Фейсбук 93 ОМБР

Оккупированная территория Донбасса может быть освобождена в течении пяти лет, в то же время возвращение Крыма является более отдаленной перспективой, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

По его мнению, силовой вариант освобождения оккупированных районов Украины негативно скажется на отношениях Киева с зарубежными партнерами.

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"Они же понимают, какая тут может быть перспектива. Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров. Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются", - добавил Апаршин.

Напомним, ранее Апаршин заявлял о том, что советнику президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих.