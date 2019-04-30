Военный советник Зеленского рассказал о том, как Украина будет воевать

Иван Апаршин / ТСН

Иван Апаршин, военный советник команды Владимира Зеленского, полагает, что у Украины еще до вступления в Североатлантический альянс наличествуют возможности нанести удар вероятным противникам.

Об этом он заявил в интервью порталу Апостроф. По мнению Апаршина, Украине готова нанести удар "там, где его не ожидаюь".

"Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями [...]. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете", — рассказал он, как бы обращаясь ко врагам Украины.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО и введении миротворцев на ДонбассПо словам Апаршина, у него есть несколько вариантов и он готов вложить деньги в "силы специальных операций".

Военный советник команды Зеленского подчеркнул, что до вступления Украины в НАТО, которое, по его словам, несомненно произойдет, он намерен повышать уровень безопасности страны.

"Я буду держать войска в постоянной готовности", — подытожил он.

Напомним, ранее Апаршин заявлял о том, что советнику президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих.