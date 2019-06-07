Апаршин получит новую должность в АП

Апаршин возглавит департамент в АП / ТСН

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны, Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента, заявил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко.

"Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны", - сказал Гриценко в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Напомним, ранее Иван Апаршин, советник по вопросам обороны президента Украины Владимира Зеленского, спрогнозировал будущее Операции Объединенных сил в зоне военного конфликта на Донбассе.

Также ранее Иван Апаршин рассказал о том, как Украина будет воевать. По его словам, у Украины еще до вступления в Североатлантический альянс наличествуют возможности нанести удар вероятным противникам.