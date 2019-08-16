Знали и не предупредили: в деле об убийстве "Сармата" появились новые подробности

Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года

Сотрудники полиции могли знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат). Однако, копы скрыли этот факт и не предупредили военного. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

На данный момент по факту бездействия полицейских открыто уголовное дело.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной Сармат)... однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написала в Facebоok первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления).

Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренные законодательством меры, чтобы предупредить это преступление.

Напомним, Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года во дворе принадлежавшего ему отеля в Бердянске Запорожской области. В тот же день были задержаны четверо подозреваемых - 27-летний экс-бойца батальона "Торнадо" Артем Матюшин, 37-летний бизнесмен Николай Ломако, 39-летний Александр Обухов и 37-летний Максим Владимиренков. Позже полиция установила одного из заказчиков - им оказался 38-летний бизнесмен из Славянска Донецкой области Михаил Сигида.

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Олешко 28 июля направили в суд.