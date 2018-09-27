"Прострелить ягодицы": экс-боец "Торнадо" раскрыл детали убийства им Сармата

Артем Матюшин / hromadske.ua

Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (Сармат) Артем Матюшин признал свою вину.

"Война была нашей общей темой. Знаю, что Михаилу (Сигиде) в Бердянске принадлежит ресторан "Мохито". Мы обменялись телефонами. А в начале июля он позвонил и попросил о помощи. Мол, в Бердянске есть человек, который называет себя общественным деятелем и борцом с коррупцией, а сам рэкетир и вымогатель (Олешко. - Прим.). Сигида попросил меня проучить это человека, "прострелив ягодицы". В обмен пообещал денег на развитие любого бизнеса. Я пообещал подумать, а через несколько дней согласился", - рассказал Матюшин, передает "Бердянск24".

По словам Матюшина, в Бердянск он с друзьями приехал 29 июля (Олешко убили 31 июля. - Прим.).

"С Сигидой мы общались через WhatsApp. Я сообщил ему, что приехал. Он посоветовал поселиться в том же отеле. Вечером мы встретились. Михаил ждал меня у отеля в черном "Ленд Крузере". В машине передал обрез и охотничьи патроны. Потом отвез меня к детскому саду, где во дворе стояла красная "Таврия". Михаил передал мне ключи от нее и заверил, что автомобиль подготовлен к преступлению: он в исправном состоянии. После я должен был вернуть машину на место, а обрез оставить в салоне", - признался Матюшин.

Он добавил, что в тот же вечер Сигида отвез его к дому Олешко, показал ему фото Сармата и рассказал о его распорядке дня.

"На следующий день я попросил одного из своих друзей отвезти меня по этому адресу, чтобы отдать передачу... Он приехал через 20 минут, вышел из автомобиля в сопровождении троих мужчин. Мы подъехали ближе. Я вышел из авто, по дороге вытащил заряженный двумя патронами обрез. В это время Сармат вошел во двор в сопровождении одного из мужчин. Я двинулся следом, прицелился в спину (чуть ниже пояса) и выстрелил. Потерпевший упал на землю, а я пошел к "Таврии". Слышал, что мне в спину пытались стрелять, - прозвучало пять-шесть выстрелов. Потом вернулся туда, где брал машину. В салоне протер тряпкой поверхности, к которым прикасался, чтобы стереть следы. Протер обрез и пошел в гостиницу. Спустя 30 минут мы уже ехали в сторону Днепра. Перед выездом я позвонил Михаилу и сказал, что его просьбу выполнил. Но по дороге в Днепр нас задержали сотрудники полиции", - сказал Матюшин.

Виталий Олешко был убит 31 июля во дворе принадлежавшего ему отеля в Бердянске Запорожской области. В тот же день были задержаны четверо подозреваемых - 27-летний экс-бойца батальона "Торнадо" Артем Матюшин, 37-летний бизнесмен Николай Ломако, 39-летний Александр Обухов и 37-летний Максим Владимиренков. Позже полиция установила заказчика - им оказался 38-летний бизнесмен из Славянска Донецкой области Михаил Сигида.