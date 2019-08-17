"Душит кашель": жители Крыма жалуются на плохую экологию

Армянск страдает от губительного состояния окружающей среды / Reuters

Экологическая ситуация в Армянске через год после выбросов из кислотонакопителя завода Крымский титан по-прежнему представляет опасность для местного населения.

Активист из Армянска, бывший сотрудник завода Крымский титан Владислав Пивовар в эфире радио Крым.Реалии констатировал, что особенно от загрязненной экологии страдают дети, которые, как маркер, показывают степень загрязнения окружающей среды.

"Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет – второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году", - подчеркнул Пивовар.

Читайте также"Чем дети дышат, бл*?", жители Армянска рассказали о последствиях химических выбросовПо словам активиста, пророссийкие власти Крыма отчитались о замерах концентрации вредных веществ в воздухе и заявили, что они соответствуют норме. Однако местные жители Армянска официальным данным не верят, поскольку плохую экологию ощущают собственным организмом.

Пивовар подчеркивает, что власти также заявляют о восстановлении безопасного производства на Крымском титане. Так, в конце июля в российском Минэкологии Крыма сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

Однако жители Армянска, по утверждению активиста, с приходом летней жар особенно ощутили ухудшение экологической обстановки в городе. Многие жаловались на плохое самочувствие, частые головные боли и частный прерывистый кашель.

Ранее в сети опубликовали фотографии завода Крымский Титан, сделанные при помощи дрона. Предприятие называют "крымским Чернобылем". На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.

Напомним, градообразующие предприятия, располагающиеся на севере аннексированного Россией Крыма, предложили уничтожить.