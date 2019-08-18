Журналист пояснил, нужен ли русский язык на Донбассе

18 августа 2019, 00:05

Дмитрий Гордон считает, что приоритетом для любого региона страны должно быть развитие экономики.

Русский язык, Армения
Журналист не видит негатива в русском языке на Донбассе / фото: 1news.az

Украинский журналист Дмитрий Гордон не считает рискованной инициативу главы Офиса президента Андрея Богдана о предоставлении регионального статуса на Донбассе русскому языку.

"Не нужно обманывать, в первую очередь, себя. На Донбассе подавляющее большинство людей говорит по-русски. И это не является проблемой. Когда в Швейцарии часть людей говорит по-итальянски, часть – по-немецки, часть – по-французски, это не является проблемой в цивилизованной красивой стране, где развитая экономика и люди имеют большие деньги. Там, где все хорошо с экономикой, вопросы языка отходят на второй план", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Гордона, несомненно, украинский язык должен быть единственным государственным в стране. Однако в местах компактного проживания этнических групп важно позаботиться о развитии язык меньшинств, а не воевать с людьми.

"Украинский язык должен быть единственным государственным в Украине. Это не обсуждается. Но в местах компактного проживания русских, венгров, гагаузов и других нужно сделать всё для развития этих языков. Не нужно воевать с языками – нужно воевать с людьми, которые не любят Украину", - подытожил журналист.

Ранее Дмитрий Гордон спрогнозировал распад России.

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Донбасс русский язык Дмитрий Гордон чат Главреда новости Украины
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