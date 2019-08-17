"Монстр прекратит существование": журналист спрогнозировал распад России

Российской Федерации может не стать как единого государства / epochtimes.ru

В России могут произойти события, которые приведут к ее распаду, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Может ли произойти в России что-то, что приведёт к её распаду? Может. Я спрашивал у Венедиктова (Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, - ред.), может ли Россия распасться. Он ответил: "Может. И Украина – может", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Журналист считает, что Украина может распасться даже быстрее России, потому что она слаба: "Россия всё-таки сильнее: у неё мощная армия, много денег, на неё просто с неба сыпятся нефтедоллары. Плюс – там давняя традиция государственности".

Читайте также"Распад СССР - благословение": Глава Евросовета развел русофобию и поддел ПутинаПо его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет подточить Украину изнутри, в том числе с помощью своей "пятой колонны", для того, чтобы показать её несостоятельность.

"И сказать американцам: "Посмотрите, они же не могут создать собственное государство. Вы же видите, что без нас Украина не справится. Давайте уже обменяемся: берите себе Венесуэлу, мы оттуда уйдем, а нам отдайте Украину, пусть она будет в зоне нашего влияния, потому что у неё самой всё равно ничего не получается: украинцы – как дети неразумные", - отметил Гордон.

В то же время он напомнил о стремительных событиях в 1991 году, которые привели к распаду СССР.

"Всё в мире происходит стремительно. Кто в начале 1991 года мог сказать, что в декабре красный флаг Союза Советских Социалистических Республик над Кремлём поползёт вниз, и этот огромный монстр прекратит существование? Никто не мог сказать. А сегодня всё в мире происходит гораздо быстрее. Потоки информации достигают людей быстрее. Потому возможно вообще всё. Поэтому я верю, что завтра может не стать Российской Федерации как единого государства, как и верю в то, что мы сами завтра можем оказаться в государстве под названием Киев. Всё может быть", - добавил журналист.

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Напомним, ранее известный журналист и эмигрант из РФ Александр Кушнарь призвал добиться распада РФ.