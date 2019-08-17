"Монстр прекратит существование": журналист спрогнозировал распад России

17 августа 2019, 06:01

Российской Федерации может не стать как единого государства, считает Дмитрий Гордон.

Россия, распад, флаг
Российской Федерации может не стать как единого государства / epochtimes.ru

В России могут произойти события, которые приведут к ее распаду, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Может ли произойти в России что-то, что приведёт к её распаду? Может. Я спрашивал у Венедиктова (Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, - ред.), может ли Россия распасться. Он ответил: "Может. И Украина – может", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Журналист считает, что Украина может распасться даже быстрее России, потому что она слаба: "Россия всё-таки сильнее: у неё мощная армия, много денег, на неё просто с неба сыпятся нефтедоллары. Плюс – там давняя традиция государственности".

Читайте также"Распад СССР - благословение": Глава Евросовета развел русофобию и поддел ПутинаПо его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет подточить Украину изнутри, в том числе с помощью своей "пятой колонны", для того, чтобы показать её несостоятельность.

"И сказать американцам: "Посмотрите, они же не могут создать собственное государство. Вы же видите, что без нас Украина не справится. Давайте уже обменяемся: берите себе Венесуэлу, мы оттуда уйдем, а нам отдайте Украину, пусть она будет в зоне нашего влияния, потому что у неё самой всё равно ничего не получается: украинцы – как дети неразумные", - отметил Гордон.

В то же время он напомнил о стремительных событиях в 1991 году, которые привели к распаду СССР.

"Всё в мире происходит стремительно. Кто в начале 1991 года мог сказать, что в декабре красный флаг Союза Советских Социалистических Республик над Кремлём поползёт вниз, и этот огромный монстр прекратит существование? Никто не мог сказать. А сегодня всё в мире происходит гораздо быстрее. Потоки информации достигают людей быстрее. Потому возможно вообще всё. Поэтому я верю, что завтра может не стать Российской Федерации как единого государства, как и верю в то, что мы сами завтра можем оказаться в государстве под названием Киев. Всё может быть", - добавил журналист.

Читайте также"Разорвет на куски": астролог объяснил, почему России грозит распад

Напомним, ранее известный журналист и эмигрант из РФ Александр Кушнарь призвал добиться распада РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия распад Дмитрий Гордон Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:01
"Монстр прекратит существование": журналист спрогнозировал распад России
05:28
Нибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологи
04:55
Почти Иисус Христос: астролог раскрыл феномен успеха Игоря Смешко
04:10
Что нельзя делать на диете: врачи дали топ-5 советов
03:31
Звезда Квартала в трусиках сверкнула стройными ножками
02:44
Не капуста: ученые назвали продукт, способствующий росту груди у девушек
02:16
Еще один скандал в Минобороны: чиновники хотели "кинуть" бюджет на 30 миллионов
01:49
"Худеют все!": эксперт назвала опасные ошибки при похудении
01:05
"Сигнал к ослаблению гривны": эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине Видео
00:59
В Госдепе высказали недовольство налоговой политикой Украины
00:41
В США умер известный актер Питер Фонда
00:25
"Сосочки": Тина Кароль снялась без белья
16 августа, пятница
23:58
"Решил основную задачу": политолог оценил 100 дней президентства Зеленского
23:37
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
23:15
В Офисе президента сгоняют бюджетников на День независимости
22:56
Важнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление
22:35
Суд допустил ошибку при аресте Грымчака Видео
22:09
"Усиление позиций": эксперт пояснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса
22:06
Дело Грымчака: суд избрал чиновнику меру пресечения Видео
21:50
Днепр под угрозой: экологи бьют тревогу из-за катастрофы в Киеве Видео
21:11
"Будем продавать квартиру": на суде жена Грымчака пожаловалась на унижение Видео
21:03
"Пи*да из трусов выпадает": Волочкову пристыдили за откровенный шпагат
20:33
В Одессе депутат после драки коллег передумал увольняться Видео
20:19
"Какого-то мелкого подобрали": Путина уличили в использовании клона
20:01
В Газпроме озвучили процент готовности Северного потока-2
19:58
Сытник обвинил Луценко: не сотрудничает с НАБУ по делу судей ОАСК Видео
19:23
Сценарист Чернобыля пожалел авторов русского сериала об аварии
19:20
Захват пиратами моряков у берегов Камеруна: в МИД назвали число украинских заложников Видео
18:53
В Чернигове начался суд по делу Грымчака Видео
18:49
Дмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть Донбасс
18:24
Порошенко в документах назвал себя президентом Украины
18:11
Леся Никитюк сдала "абсолютно рабочую схему", как найти свою любовь
17:57
Нападение с фекалиями на нардепа Куприя: задержан гражданин РФ
17:51
Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна: первые подробности Видео
17:31
Экс-глава МИД спрогнозировал итог встречи Зеленского и Трампа
17:26
В Киевском метро заметили двойника Зеленского: потрясающее сходство
17:20
Украинского бизнесмена в РФ обвинили в мошенничестве и дали 9 лет тюрьмы
17:17
В Форс-мажорах от души постебались над Меган Маркл
16:56
На главу СБУ завели уголовное дело: стали известны подробности Видео
16:45
Боевики "ЛДНР" во время учений утопили танк: есть погибшие
16:44
Простуда, аллергия и другие неприятности: опровержение самых известных мифов про кондиционеры новости компании
16:39
Самый важный маршрут в мире: от КПВВ в Станице запустили электрокар Видео
16:21
Фильм Зеленского принес бюджету убытки на миллионы
16:14
Камни и пиротехника: в Запорожье ультрас Зари и ЦСКА устроили побоище Видео
16:00
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета и описалась на глазах пассажиров Видео
15:52
Снова "ослушался": Гройсман отказался "придержать" деньги для городов
15:50
"Украина: эволюция достоинства" – документальный фильм ко Дню Независимости
15:29
Арест с миллионным залогом: адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры Видео
15:25
ЦИК распустила комиссию на скандальном 210 округе
15:06
Pianoбой спел Шампанські Очі в память о Скрябине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять