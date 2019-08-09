"Россия – гнойный покойник": Журналист призвал добиться неминуемого распада РФ

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Известный журналист и эмигрант из РФ Александр Кушнарь полагает, что Украине удастся вернуть Крым в свой состав только при условии распада России как государства.

"При любом режиме – хоть при Путине, хоть при Кудрине, хоть при Навальном – аннексированный полуостров будет находиться под оккупационным сапогом. Единственный путь возвращения захваченных Россией грузинских, украинских, сирийских, молдавских территорий законным владельцам – это прекращение существования Российской Федерации. Ровно поэтому долг всех вменяемых россиян в самой России и за ее пределами – способствовать скорейшему уничтожению российского государства как такового. Дезинтеграция – это то, что приблизило бы неизбежный финал этой имперской раковой опухоли, которая является угрозой для соседей и всего мира", − особо не подбирал он выражений.

Читайте такжеРазвал России: волонтер назвал регионы, которые присоединятся к УкраинеПо мнению Кушнаря, неоходимо использовать все возможные варианты, которые ускорят распад либо развал России.

"Процесс должен быть ускорен. Наши правнуки должны жить в мире, где нет ни России, ни ее ядерного оружия, ни ее нефти, ни этих поганых российских денег для Сальвини, Курца и Ле Пен, ни вурдалачного российского телевидения, ни переодетых в наемников российских военных, ни Пригожина, ни троллей – ничего из этого страшного сна, в котором нам приходится жить. [...] Россия – это гнойный покойник, шевелящийся лишь благодаря остаточным нервным импульсам при полном разложении мозга. Все россияне должны расстаться с иллюзиями так же, как расстался с ними я, российский гражданин в эмиграции", − подытожил журналист.

Напомним, ранее эксперт Александр Хара объяснил, без чего именно России грозит крах. До этого журналист/блогер Кирилл Сазонов назвал главное условие, при котором РФ начнет распадаться.



