"Настоящие угрозы": эксперт объяснил, без чего России грозит крах

России грозит крах без доходов от экспорта продуктов / Reuters

Российская Федерация держится на жесткой централизованной системе власти, подпитывается доходами от контролируемого экспорта ресурсов, а настоящие угрозы для страны находятся в республиках Средней Азии.

Как только в РФ критически уменьшится поток доходов от экспорта ресурсов, уменьшится способность покупать местные элиты или подавлять их силой, это поднимет на поверхность региональные противоречия, рассказал эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара на чате в Главреде.

По словам собеседника, на Дальнем Востока скорее Китай воспринимают угрозой, чем Украину или США, поэтому там не понимают внешнюю политику российского президента Владимира Путина.

"В то же время небольшое количество регионов, которые являются наполнителями бюджета, не понимают, почему они все больше и больше должны отдавать Москве", — заявил он.

"Следует вспомнить и фактор Кадырова (глава Чечни Рамзан Кадыров — Ред.), который нагло получает гораздо больше, чем заслуживает. Это не может оставаться без внимания других регионов", — сказал аналитик.

"По большому счету настоящие угрозы для России находятся в республиках Средней Азии. Но размещение вооруженных сил на европейском направлении, а также подготовка к войне с Западом свидетельствуют о том, что эти угрозы не воспринимаются должным образом", — добавил Хара.

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"Путинская модель обречена. Вопрос только во времени. Если, по выражению одного из приспешников президента, "Путин есть Россия", то падение режима будет означать крах России, которую мы знаем", — заявил он.

"Ощутимое ухудшение жизни в РФ не привело к революции и бунту олигархов вокруг Путина. Путин создал такую систему, баланс в которой собственно и поддерживает. Имеющиеся в Кремле группировки заинтересованы в сохранении этой системы, а, следовательно, самого Путина", — считает Хара.

"Они верят, что несмотря на "временные трудности" им удастся получить солидный геополитический статус и продолжать обогащаться, как до аннексии Крыма. К тому же, и вокругпутинская элита, и широкие слои российского населения больные идеей великодержавности. Поэтому проблемы они воспринимают в качестве побочного эффекта восстановления величия", — полагает аналитик.

"Нынешняя конфигурация России требует той модели власти, которую мы наблюдаем. И вообще, Путин настолько создал эту Россию, насколько россияне создали себе Путина. Возможно, хорошо, что мы имеем такого соседа, чтобы помнить, кем мы есть и кем мы точно не хотим быть", — сказал собеседник.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.