"Прекрасно ладили": журналист рассказал о дружбе Путина и Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко и глава РФ Владимир Путин прекрасно ладили, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Кроме того, Путин был рад, что президентом Украины избрали именно Порошекно, подчеркнул он во время чата в Главреде.

"Одно знаю наверняка: Путин был рад, когда президентом избрали Порошенко. Очень рад. И это мне подтвердил в недавнем интервью главный редактор Эха Москвы, человек, который общается с окружением Путина и самим Путиным, Алексей Венедиктов. Путин и Порошенко прекрасно ладили, знаю это точно. У них были прекрасные отношения", - уверен журналист.

По его мнению, президент воюющей страны не имел права развивать свой бизнес в стране-агрессоре.

"Разве можно представить, чтобы во время Второй мировой войны генералиссимус Сталин имел кирпичный заводик где-нибудь в Бонне или Франкфурте? Такое было невозможно априори. Точно так же невозможно представить, чтобы Адольф Алоизович Гитлер имел чулочную фабрику, допустим, в Свердловске", - отметил Гордон.

Журналист считает, что, если бы Порошенко был непримиримым врагом Путина, то оборвал бы все связи с Россией.

"Поэтому тот факт, что все годы войны липецкая фабрика Рошен господина Порошенко успешно работала на территории страны-агрессора, перевыполняла план и платила налоги в бюджет Российской Федерации, за деньги из которого покупалось оружие, из которого убивали наших солдат, а конфетки липецкой фабрики продавались не только во всех областях России, но и в оккупированном Крыму, говорит о том, что у Порошенко и Путина были неплохие отношения. Потому что иначе, если бы Петр Алексеевич был непримиримым врагом Путина, ни конфет не было бы, ни всего остального", - считает журналист.

Ранее Дмитрий Гордон спрогнозировал распад России.