"ЗЕбанутые": украинцы стали бить татуировки с изображением Зеленского

Украинец решил набить себе портрет Владимира Зеленского / instagram/dima_homaa

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины украинцы стали украшать свои тела татуировками с его изображением.

Киевский мастер тату Дмитрий Хома на своей странице в Instagram показал вторую работу, которую он набил на руке клиента с изображением президента.

"И вот уже второй мой клиент пожелал себе набить портрет президента Владимира Зеленского. Некоторые уже прокомментировали это как "снова хайп" или "опять". С одной стороны, это так и есть, поскольку такие вещи никогда не пройдут мимо. А с другой стороны, заметьте, что у нас в Украине никто и никогда не набивал себе лицо предыдущих президентов. Наверное, стоит задуматься, что люди верят, несмотря на то, что с нами до этого делали. Носитель именно этого портрета @d_chaika_9 комментирует свой выбор очень просто: "в знак уважения и поддержки", - отметил мастер тату.

В сети очень противоречиво отреагировали на такое непривычное тату – кто-то похвалил мастера за работу, но в основном, пользователи Instagram засомневались в адекватности носителя татуировки.

"Народ реально тронулся, какая стыдоба", "Через 5 лет: "Вася, а где рука?". "Та знаешь без нее мне лучше", "Это же какую вавку в голове надо иметь, чтобы носить такое?", "Сказочный долбо*б", "Второй зебольной", "Классно сделана работа. Кто-то Пупкина себе набивает. Трампа. Вот Зеленского. А Пороха не хотят", "Работа очень крутая", - писали юзеры.

Украинцы бьют тату с изображением Зеленского / instagram/dima_homaa

Еще в мае поразила сеть своей татуировкой с Зеленским, и с Геннадием Кернесом харьковчанка Рузанна Щербина, которая называет себя "ЗЕбанутой". Девушка украсила свое тело рисунком Зеленского, который держит в руках трех котиков.

Девушка набила тату с изображением Зеленского и Кернеса / instagram/kuku.ruzka

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